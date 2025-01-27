НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 748мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 98,26
EUR 103,19
Проблемы с электробусами
В ДТП погибли двое детей и девушка
Проснулись клещи
Обзор на «легкое метро»
Когда построят 3-й мост
Отремонтируют «Лазурный»
Как отдохнуть зимой по-русски
Шура в Ярославле
Цены на овощи
Изнанка экстремального шоу
Происшествия В Ярославле восьмиклассник сделал ложный вызов из-за опасного предмета в школе

В Ярославле восьмиклассник сделал ложный вызов из-за опасного предмета в школе

Что ему грозит за это

875
3 комментария

Ярославского подростка подозревают в совершении ложного вызова из-за опасного предмета в школе

Источник:

В Ярославле восьмиклассник сделал ложный вызов из-за опасного предмета в одной из школ города. После этого было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Как уточнили 76.RU в пресс-службе полиции, всё случилось 15 января. Подросток, сообщивший об опасном предмете, установлен.

— Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних установлено, что 15-летний учащийся 8-го класса одной из школ посредством смартфона своего одноклассника «в шутку» сделал телефонный звонок в службу 112 о якобы существующей опасности, угрожающей посетителям учебного заведения. В ходе проверочных мероприятий опасных предметов обнаружено не было, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области.

По статье о «Заведомо ложном сообщении об акте терроризма» предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 500 до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Уголовная ответственность за совершение данного преступления наступает с 14 лет.

Как отметили в пресс-службе полиции, материальные затраты, которые несут оперативные службы при проверке ложных сообщений об опасных устройствах, возлагаются на гражданина, осуществившего такой звонок. То есть, помимо штрафа, школьнику придется компенсировать затраты за выезд оперативников.

ПО ТЕМЕ
Школа Школьник Подросток Полиция
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Инженер1
2 часа
Небось проспорил или в карты желание проиграл. Скрепно!
Гость
2 часа
Хороший мальчик, теперь родители его еще больше полюбят.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Когда преследует она: откровенный рассказ пострадавшего от сталкерши
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Не хватало мне любви по жизни, и я ее покупал»: честный рассказ человека с огромными долгами по кредиткам
Дмитрий М.
Мнение
«Зовите командира, я научу его летать». Бортпроводник — о самых неприятных пассажирах
Кирилл Фрош
Мнение
Дяденька, купите бургер: российским детям предложили законодательно запретить фастфуд — что за этим кроется
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление