В Ярославле восьмиклассник сделал ложный вызов из-за опасного предмета в школе

Ярославского подростка подозревают в совершении ложного вызова из-за опасного предмета в школе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле восьмиклассник сделал ложный вызов из-за опасного предмета в одной из школ города. После этого было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Как уточнили 76.RU в пресс-службе полиции, всё случилось 15 января. Подросток, сообщивший об опасном предмете, установлен.

— Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних установлено, что 15-летний учащийся 8-го класса одной из школ посредством смартфона своего одноклассника «в шутку» сделал телефонный звонок в службу 112 о якобы существующей опасности, угрожающей посетителям учебного заведения. В ходе проверочных мероприятий опасных предметов обнаружено не было, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области.

По статье о «Заведомо ложном сообщении об акте терроризма» предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 500 до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Уголовная ответственность за совершение данного преступления наступает с 14 лет.