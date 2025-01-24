Пассажирка погибла: в Ярославской области легковушка слетела с дороги в реку

Автомобиль слетел с дороги в реку Источник: ГУ МЧС по Ярославской области











Вечером 23 января в Ярославской области произошла смертельная авария. Около 18:05 в районе дома № 15 по улице Каскадной в Рыбинске «Рено» слетел с дороги в реку Шексну.

Известно, что за рулем иномарки был 41-летний водитель. Автомобиль упал в реку, перевернувшись на крышу. Машина погрузилась в воду примерно до середины дверей. Людей из «Рено» доставали спасатели.

— В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участие семь человек личного состава и две единицы техники, — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Автомобиль оказался в воде Источник: УМВД по Ярославской области











Помимо водителя, в салоне иномарки была 41-летняя пассажирка. Спасти ее не удалось.

— В результате ДТП водитель иномарки госпитализирован, женщина-пассажир скончалась на месте, — рассказали в УМВД по Ярославской области.