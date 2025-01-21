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«Женщина лежала, рядом — ребеночек»: что известно о семье с детьми, погибшей в ярославской многоэтажке

Репортаж из девятиэтажки, где оборвалась жизнь четверых человек

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7 комментариев

Репортаж из девятиэтажки, где погибла семья с детьми

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Вечером 19 января в пожаре во Фрунзенском районе Ярославля погибла семья с двумя детьми. Трехлетки с родителями жили в одной из квартир на первом этаже дома.

Воскресенье. Многие соседи в этот момент были дома. Но о возгорании узнали, когда уже действовать было поздно. Как всё произошло и что известно о погибшей семье — в репортаже 76.RU.

У девятиэтажки жители организовали стихийный мемориал

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Внешне по дому и не скажешь, какая трагедия там развернулась. Во дворе мамы гуляют со своими детьми, школьники возвращаются из школы. Жизнь течет своим чередом.

О случившемся свидетельствует только стихийный мемориал у подъезда. С утра 20 января жители района и прохожие приносят сюда мягкие игрушки и цветы.

Заходя в подъезд, ощущается яркий запах гари. Двухкомнатная квартира, где случился пожар, опечатана.

<p>Валентина</p><p>Валентина</p>

Когда дым стал поступать в нашу квартиру, я тогда обратила внимание и вышла на балкон. Смотрю, стоят машины пожарных, скорой и газовой службы. Задымление было очень сильное, особенно на верхних этажах.

Жильцы дома вспоминают, что о пожаре узнали, когда приехали спасатели. Но масштаб беды тогда не был ясен. Многие остались у себя в квартирах и не стали эвакуироваться.

Кадры с места ЧП

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«Очень сильно пахло гарью»

По данным инсайдера 76.RU, в пожаре погибли муж с женой 52 и 38 лет и двое детей — мальчик и девочка трех лет.

Я услышал, что пожарные едут. Подумал, пойду, посмотрю, заодно и покурю. Вышел, гарью пахнет, а ничего не видно там. И заработала болгарка. Я быстрее побежал в квартиру, оделся. Когда пожарные приехали, открытого пламени не было.

— Я выскочил, увидел, что на площадке лежит женщина, рядом — ребеночек в тамбуре, — рассказал житель девятиэтажки Виталий (имя изменено по просьбе героя. — Прим. ред.). — Три пожарных были. Все в масках, поскольку в подъезде дышать было нечем. Я еле доехал на лифте до первого этажа. Очень сильно пахло гарью.

По словам Виталия, скорую вызвала соседка по лестничной площадке погибшей семьи. Она вечером 19 января вернулась после работы домой и почувствовала запах гари.

Приличная семья

По словам соседей, семья с двумя детьми жила в этом доме не так давно. Заселились в квартиру на первом этаже где-то три года назад.

— Я живу в этом доме с первого дня, что его сдали — это уже лет сорок. Эта семья года три здесь живет, не дольше, — отметила жительница дома Валентина. — Не знаю, чем занимались родители. Видела, он на машине подъезжал к дому, деток высаживал, они двойняшки — мальчик и девочка. Бывало, на площадке пересекались. Я с внуком гуляла, а они с малышами. Девушка всегда здоровалась, а ее муж был молчаливым.

В подъезде на первом этаже стоят двойные санки

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Соседи отмечают, что конфликтов с семьей никогда не возникало.

— Где мужчина работал, я понятия не имею. Она всегда здоровалась, а он — нет. Мимо пройдет, будто и не замечает никого. Он такой был, — отметил Виталий. — Дети всегда чистенькие ходили, одетые.

Соседка Валентина отмечает, что в последнее время видела погибшего соседа не очень здоровым.

<p>Валентина</p><p>Валентина</p>

Я знаю, он старше. В последний раз, когда мы с ним виделись, это было на улице. Я птичкам выносила корм, а он заходил в подъезд. Мы поздоровались, но он выглядел не очень. Мне показалось, что он заболел — был бледный и заросший. А несколько дней назад я увидела, как жена ведет его под руку. Они подъехали на машине, он не был за рулем. Я тогда подумала, что он плохо выглядит, может, заболел.

Что случилось?

Ольга Васильевна была дома с мужем, когда случился пожар. Они эвакуироваться не стали. Отсиживались в квартире

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У соседей существует несколько версий случившегося.

— Сначала думали на проводку. Говорят, нет, это из-за хозяев, — отметила жительница дома Ольга.

— Говорят, то ли проводка, то ли неосторожное обращение с огнем. Что уж там, не знаю, — отметила пенсионерка Валентина.

В СК отметили, что причина пожара устанавливается. По данным источника 76.RU, одной из вероятных причин возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем.

Галина также была дома, когда случился пожар

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— Как жаль, что всё так случилось. Детей жалко, — со слезами на глазах сказала жительница девятиэтажки Галина. — Семью видела: гуляет мама с детьми. Все прилично одетые.

Возбуждено уголовное дело

Во время пожара на втором этаже разбили стекла на дверях, выходящих на общий балкон

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После пожара следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным спасателей, когда они приехали к месту происшествия, в квартире, охваченной огнем, нашли тела двух взрослых. Двоих детей, трехлетних мальчика и девочку, вынесли из дома живыми, но спасти их не удалось.

Также в прокуратуре сообщили, что начата проверка после пожара в многоквартирном доме на Суздалке.

Всё, что известно о ЧП в девятиэтажке, публикуем в онлайн-трансляции.

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Комментарии
8
Гость &
16 минут
Что то пластиковое загорелось,сразу надышались ..Кругом у многих один пластик.
Гость
45 минут
Первый этаж, вечер, никто из соседей не слышал, 4 человека погибло... Мутная история.
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