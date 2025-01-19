Погибла семья с двумя детьми: что известно о пожаре в жилом доме Ярославля. Онлайн-трансляция

Вечером 19 января в многоквартирном доме во Фрунзенском районе Ярославля вспыхнул пожар. Возгорание случилось в девятиэтажке на Калинина, 35.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, четверо человек погибли: двое взрослых и двое детей трех лет. Всё, что известно о трагедии, собираем в этой онлайн-трансляции.
Предварительная причина пожара
В следственном комитете в беседе с 76.RU назвали предварительную причину пожара в многоквартирном доме, где погибла семья с двумя детьми.
— Предварительная причина пожара неосторожное обращение с огнем, — сообщили 76.RU в СУ СК по Ярославской области.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначены судебные экспертизы.
Возбудили уголовное дело
После пожара в жилом доме на Калинина, 35 следственный комитет возбудил уголовное дело.
— Для полного и всестороннего установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — сообщили 76.RU в СУ СК по Ярославской области.
Прокуратура начала проверку
По данным спасателей, когда они приехали к месту происшествия, в квартире, охваченной огнем, нашли тела двух взрослых. Двоих детей, трехлетних мальчика и девочку, эвакуировали из дома, но спасти их не удалось.
— На месте работают 18 специалистов, 6 единиц техники, а также испытательная пожарная лаборатория, — уточнили в пресс-службе МЧС.
Как сообщили 76.RU в МЧС, сообщение о возгорании поступило в 19:32.
Кадры с места ЧП
Очевидцы записали кадры с места происшествия. Судя по видео, люди столпились у подъезда. К девятиэтажке съехались машины пожарных и скорой помощи.