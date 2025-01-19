Погибла семья с двумя детьми: что известно о пожаре в жилом доме Ярославля. Онлайн-трансляция

В следственном комитете в беседе с 76.RU назвали предварительную причину пожара в многоквартирном доме, где погибла семья с двумя детьми.

— Предварительная причина пожара неосторожное обращение с огнем, — сообщили 76.RU в СУ СК по Ярославской области.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначены судебные экспертизы.