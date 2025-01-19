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В пожаре погибла семья с детьми
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Происшествия Погибла семья с двумя детьми: что известно о пожаре в жилом доме Ярославля. Онлайн-трансляция

Погибла семья с двумя детьми: что известно о пожаре в жилом доме Ярославля. Онлайн-трансляция

Подробности ЧП

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2 комментария

Вечером 19 января в многоквартирном доме во Фрунзенском районе Ярославля вспыхнул пожар. Возгорание случилось в девятиэтажке на Калинина, 35.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, четверо человек погибли: двое взрослых и двое детей трех лет. Всё, что известно о трагедии, собираем в этой онлайн-трансляции.

Предварительная причина пожара

В следственном комитете в беседе с 76.RU назвали предварительную причину пожара в многоквартирном доме, где погибла семья с двумя детьми.

— Предварительная причина пожара неосторожное обращение с огнем, — сообщили 76.RU в СУ СК по Ярославской области.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначены судебные экспертизы.

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Кристина Геворкян

Возбудили уголовное дело

После пожара в жилом доме на Калинина, 35 следственный комитет возбудил уголовное дело.

— Для полного и всестороннего установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — сообщили 76.RU в СУ СК по Ярославской области.

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Кристина Геворкян

Прокуратура начала проверку

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Кристина Геворкян

По данным спасателей, когда они приехали к месту происшествия, в квартире, охваченной огнем, нашли тела двух взрослых. Двоих детей, трехлетних мальчика и девочку, эвакуировали из дома, но спасти их не удалось.

— На месте работают 18 специалистов, 6 единиц техники, а также испытательная пожарная лаборатория, — уточнили в пресс-службе МЧС.

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Кристина Геворкян

Как сообщили 76.RU в МЧС, сообщение о возгорании поступило в 19:32.

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Кристина Геворкян

Кадры с места ЧП

Кадры со двора дома, в котором случился пожар

Источник:

Очевидцы записали кадры с места происшествия. Судя по видео, люди столпились у подъезда. К девятиэтажке съехались машины пожарных и скорой помощи.

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Пожар Возгорание Многоквартирный дом МЧС Смерть Дети
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Комментарии
2
Гость
13 минут
Всё изношено старое бедное а мы всё чужим и чуждым строим по плану, кто нибудь подумал зачем нам это надо??
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