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Происшествия В аэропорту Красноярска мужчина достал нож и начал бегать за людьми. Он несколько раз ранил другого пассажира

В аэропорту Красноярска мужчина достал нож и начал бегать за людьми. Он несколько раз ранил другого пассажира

Нападавшего быстро задержали

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9 комментариев

Кадры задержания

Источник:

13 января в аэропорту Красноярска мужчина достал нож и начал бегать за людьми.

По данным транспортной полиции Сибири, нападавшему 40 лет. Он внезапно нанес несколько ударов ножом 39-летнему мужчине. Уже через несколько секунд к нему подбежали полицейские. Вместе с очевидцами они задержали мужчину с ножом.

Источник:

Телеграм-канал Baza пишет, что нападавший не знал свою жертву. Вероятно, он выбрал его случайно, прямо перед нападением. Напавший, как пишет канал, пришел в аэропорт без оружия. Уже там он перелез через барную стойку одного из заведений, взял нож и бутылку коньяка, после чего бросился на второго мужчину.

Пострадавшему быстро оказали помощь

Источник:

Источники Baza сообщили, что имя нападавшего — Умид, он гражданин Узбекистана.

— Во время допроса сообщил, что причиной нападения стала ревность. При этом потерпевший утверждает, что не знаком с Умидом.

Во время нападения пострадал 39-летний Мансурбек. Он рассказал сотрудникам полиции, что ранее никогда не видел нападавшего и не знаком с ним. Пострадавшего увезли в больницу. У него колото-резаная рана спины и порезано ухо, — пишет Baza.

В транспортной полиции добавили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Аэропорт Красноярск Нож Нападение
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Комментарии
9
Гость
1 час
Наркота повсюду безнаказанно
Гость
1 час
читайте в новостях это уже наверное пятый случай за сегодня, такое обычно делают по действием наркотиков
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