В аэропорту Красноярска мужчина достал нож и начал бегать за людьми. Он несколько раз ранил другого пассажира

Кадры задержания Источник: Транспортная полиция Сибири / T.me

13 января в аэропорту Красноярска мужчина достал нож и начал бегать за людьми.

По данным транспортной полиции Сибири, нападавшему 40 лет. Он внезапно нанес несколько ударов ножом 39-летнему мужчине. Уже через несколько секунд к нему подбежали полицейские. Вместе с очевидцами они задержали мужчину с ножом.

Источник: Baza / T.me

Телеграм-канал Baza пишет, что нападавший не знал свою жертву. Вероятно, он выбрал его случайно, прямо перед нападением. Напавший, как пишет канал, пришел в аэропорт без оружия. Уже там он перелез через барную стойку одного из заведений, взял нож и бутылку коньяка, после чего бросился на второго мужчину.

Пострадавшему быстро оказали помощь Источник: Baza / T.me

Источники Baza сообщили, что имя нападавшего — Умид, он гражданин Узбекистана.

— Во время допроса сообщил, что причиной нападения стала ревность. При этом потерпевший утверждает, что не знаком с Умидом.

Во время нападения пострадал 39-летний Мансурбек. Он рассказал сотрудникам полиции, что ранее никогда не видел нападавшего и не знаком с ним. Пострадавшего увезли в больницу. У него колото-резаная рана спины и порезано ухо, — пишет Baza.