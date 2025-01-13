Гости погибли, хозяин — в больнице: подробности смертельного пожара в Ярославле

В поселке Великий в пожаре погибли двое Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области, СУ СК России по Ярославской области











Поздним вечером 12 января в поселке Великий в Ярославской области загорелся частный дом. Как сообщили в пресс-службе ярославского управления СК России, в одной из комнат найдены мертвыми мужчина и женщина. 51-летнего хозяина дома увезли с ожогами в больницу.

— В качестве наиболее вероятной причины возникновения пожара следствием рассматривается неосторожное обращение с огнем, — сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

По данным источника 76.RU в правоохранительных органах, предварительные причины смерти — отравление угарным газом. В доме собирались компании, ведущие асоциальный образ жизни. Нередко гости выпивали вместе с хозяином.

— При осмотре дома установлено, что очаг возгорания расположен сразу при входе, в коридоре, — поделился наш собеседник.