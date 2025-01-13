НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -8

0 м/c,

 756мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 101,91
EUR 105,05
Загорелся туристический объект
Изнанка самого красивого села
Вспыхнул жилой дом
Кому стоит покупать квартиру
Почему не уезжают из домов-развалюх
Ярославец на Мадагаскаре
Какие дороги отремонтируют
Поножовщина на Кирова
Гуляем по роскошному району
Денежные вакансии
Происшествия Гости погибли, хозяин — в больнице: подробности смертельного пожара в Ярославле

Гости погибли, хозяин — в больнице: подробности смертельного пожара в Ярославле

Публикуем первые подробности ЧП

1 788
3 комментария

В поселке Великий в пожаре погибли двое

Источник:

Поздним вечером 12 января в поселке Великий в Ярославской области загорелся частный дом. Как сообщили в пресс-службе ярославского управления СК России, в одной из комнат найдены мертвыми мужчина и женщина. 51-летнего хозяина дома увезли с ожогами в больницу.

— В качестве наиболее вероятной причины возникновения пожара следствием рассматривается неосторожное обращение с огнем, — сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

По данным источника 76.RU в правоохранительных органах, предварительные причины смерти — отравление угарным газом. В доме собирались компании, ведущие асоциальный образ жизни. Нередко гости выпивали вместе с хозяином.

— При осмотре дома установлено, что очаг возгорания расположен сразу при входе, в коридоре, — поделился наш собеседник.

По данным МЧС, огонь уничтожил кровлю, также повреждены внутренняя отделка и мебель на площади 63 квадратных метра. Пожар тушили почти пять часов 27 пожарных на семи спецмашинах.

ПО ТЕМЕ
Пожар Погибли при пожаре СУ СК России МЧС Ожог
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Инженер1
1 час
Скрепная опора России и её надежда.
Гость
33 минуты
Пожарные красавцы, отработали на отлично, людей жаль.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Мнение
«Зачем всё это сделано?» Как второй сезон «Игры в кальмара» растоптал 3 года ожидания
Анна Колотова
Мнение
Куда сходить с ребенком в Ярославле? Советы молодой мамы
Мария
Мнение
Работа в −50, алкоголь и тоска по дому: нефтяник — о том, как празднуют Новый год на вахте
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Становится приятнее возвращаться домой»: организатор пространства рассказала, как правильно расхламляться
Анастасия Карачаровская
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление