Найдены пропавшие в Ярославской области чугунные перила с моста: их обнаружили в неожиданном месте

В Переславле-Залесском Ярославской области нашли пропавшее чугунное ограждение с моста через реку Трубеж. О том, что мост лишился перил, пару дней назад сообщили жители города в соцсетях.
— Отсутствует часть перил. Все замотано лентой, а днем была просто дыра, — писали люди 9 января.
10 января стало известно, что ограждение упало в реку.
— В новогодние праздники в Переславле-Залесском вандалы сломали перила на Сергиевском мосту. Наши дорожники подняли ограждение со дна реки Трубеж и полностью восстановили, — сообщили в компании «Ярдормост», которая занимается строительством и обслуживанием мостов в регионе.
Сейчас полиция ищет нарушителей, причастных к поломке перил.