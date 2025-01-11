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Происшествия Найдены пропавшие в Ярославской области чугунные перила с моста: их обнаружили в неожиданном месте

Найдены пропавшие в Ярославской области чугунные перила с моста: их обнаружили в неожиданном месте

Ограждение исчезло в новогодние каникулы

329
2 комментария
Источник:

В Переславле-Залесском Ярославской области нашли пропавшее чугунное ограждение с моста через реку Трубеж. О том, что мост лишился перил, пару дней назад сообщили жители города в соцсетях.

— Отсутствует часть перил. Все замотано лентой, а днем была просто дыра, — писали люди 9 января.

Вместо ограждения на мосту была натянута сигнальная лента

Источник:

10 января стало известно, что ограждение упало в реку.

— В новогодние праздники в Переславле-Залесском вандалы сломали перила на Сергиевском мосту. Наши дорожники подняли ограждение со дна реки Трубеж и полностью восстановили, — сообщили в компании «Ярдормост», которая занимается строительством и обслуживанием мостов в регионе.

Перила вытащили из воды

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Сейчас ограждение восстановлено

Источник:

Сейчас полиция ищет нарушителей, причастных к поломке перил.

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Мост Ограждение Перила
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Комментарии
2
Гость
21 минута
Разрушать и делать зло единственное что научились , ведь это самые скрепные качества
Гость
2 минуты
Не зря нас нигде не любят
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Главный редактор NGS24.RU
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