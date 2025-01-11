Найдены пропавшие в Ярославской области чугунные перила с моста: их обнаружили в неожиданном месте

Источник: АО «ЯРДОРМОСТ» / Vk.com











В Переславле-Залесском Ярославской области нашли пропавшее чугунное ограждение с моста через реку Трубеж. О том, что мост лишился перил, пару дней назад сообщили жители города в соцсетях.

— Отсутствует часть перил. Все замотано лентой, а днем была просто дыра, — писали люди 9 января.

Вместо ограждения на мосту была натянута сигнальная лента Источник: Подслушано в Переславле / Vk.com











10 января стало известно, что ограждение упало в реку.

— В новогодние праздники в Переславле-Залесском вандалы сломали перила на Сергиевском мосту. Наши дорожники подняли ограждение со дна реки Трубеж и полностью восстановили, — сообщили в компании «Ярдормост», которая занимается строительством и обслуживанием мостов в регионе.

Перила вытащили из воды Источник: АО «ЯРДОРМОСТ» / Vk.com











Сейчас ограждение восстановлено Источник: АО «ЯРДОРМОСТ» / Vk.com









