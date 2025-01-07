Окружили медики и спасатели: в ДТП в Ярославской области пострадала 12-летняя девочка

В Рыбинске столкнулись два автомобиля Источник: читатель 76.RU











Около шести часов вечера, 7 января, в Рыбинске произошло ДТП. На улице Фурманова, в районе дома № 9, столкнулись «Форд» и «Нива».

Судя по кадрам с места аварии, последствия довольно серьезные. Не обошлось без помощи спасателей МЧС и медиков скорой помощи.

На место приезжали медики Источник: читатель 76.RU

На фото, которые прислал читатель 76.RU, видно, что покореженные автомобили окружили сотрудники ДПС и спасатели. Судя по всему, они помогали доставать из машин пострадавших.

Авария произошла вечером Источник: читатель 76.RU











В управлении МВД по Ярославской области сообщили, что в ДТП пострадали три человека: две женщины и одна 12-летняя девочка. Известно, что подросток в момент аварии была в «Ниве». Вместе с ней в больницу доставили женщину, которая была в авто. Также помощь понадобилась пассажирке «Форда». Возраст пострадавших женщин пока не уточняется.

— Трое пострадавших доставлены в медучреждение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали 76.RU в региональном УМВД.