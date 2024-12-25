Первые причины крушения и выжившие пассажиры: что известно о падении самолета из Баку в Грозный

Черный дым поднялся после крушения Источник: Новости Казахстана / Tengrinews.kz











Утром 25 декабря в районе аэропорта Актау упал пассажирский самолет. Он летел из Баку в Грозный. В авиакатастрофе есть выжившие. Рассказываем, что известно о случившемся.

Пострадавших увозят в больницу Источник: читатель Городских порталов

С места крушения 12 человек доставили в больницу. Среди них один ребенок, передали в региональном Минздраве. Однако авиакомпания опровергает, что в самолете были дети. Всего на борту было 62 пассажира и пять членов экипажа. По предварительным данным, клиентов российских туроператоров там не было. Позднее в Минтрансе Казахстана уточнили, что в самолете находились 16 граждан РФ.

Как выглядит самолет Источник: Новости Казахстана / Tengrinews.kz

Перед тем как рухнуть, самолет кружил над аэропортом. Причиной крушения стало столкновение самолета со стаей птиц, пишет «Sputnik Азербайджан» со ссылкой на авиакомпанию Azerbaijan Airlines. В аэропорту Чечни заявили, что воздушное судно было перенаправлено в Махачкалу из-за тумана.