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Происшествия Массовое ДТП с «Газелями» под Туношной Есть погибшие: под Ярославлем столкнулись две «Газели» и легковушка

Есть погибшие: под Ярославлем столкнулись две «Газели» и легковушка

Первые подробности с места ДТП

8 413
16 комментариев

На дороге Ярославль — Кострома трое погибли в ДТП

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Ранним утром 21 декабря в районе поселка Туношна под Ярославлем столкнулись две «Газели» и легковушка. По предварительным данным полиции, есть погибшие.

— Произошло ДТП с участием автомобиля «Лада-Ларгус» и двух автомобилей «Газель». В настоящее время имеются данные о трех погибших. На месте ДТП работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа, — рассказали в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

Авария произошла в районе поворота к аэропорту. Данные о водителях и пассажирах уточняются.

Видео с места аварии на трассе Ярославль — Кострома

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Как рассказали очевидцы в беседе с 76.RU, после столкновения по дороге рассыпался груз «Газелей».

— Оборудование какое-то, свет, наверное, — поделилась читательница.

Судя по кадрам с места аварии, отечественная легковушка вылетела на обочину. Одна из «Газелей» превратилась в ком металла, также от удара развалился прицеп.

Под Ярославлем столкнулись две «Газели» и легковушка

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Предварительно, в ДТП погибли трое

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Смертельная авария ДТП Авария с Газелью Туношна
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Комментарии
16
Гость
21 декабря, 10:48
В аварии погибли сотрудники прокатной компании (концертный звук), которые ехали после концерта. Светлая память ребятам.
Гость
21 декабря, 10:27
Безобразно ездят немногие, но все аварии только по их вине.
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