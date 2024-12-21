Есть погибшие: под Ярославлем столкнулись две «Газели» и легковушка

На дороге Ярославль — Кострома трое погибли в ДТП Источник: читатель 76.RU











Ранним утром 21 декабря в районе поселка Туношна под Ярославлем столкнулись две «Газели» и легковушка. По предварительным данным полиции, есть погибшие.

— Произошло ДТП с участием автомобиля «Лада-Ларгус» и двух автомобилей «Газель». В настоящее время имеются данные о трех погибших. На месте ДТП работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа, — рассказали в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

Авария произошла в районе поворота к аэропорту. Данные о водителях и пассажирах уточняются.

Видео с места аварии на трассе Ярославль — Кострома Источник: читатель 76.RU

Как рассказали очевидцы в беседе с 76.RU, после столкновения по дороге рассыпался груз «Газелей».

— Оборудование какое-то, свет, наверное, — поделилась читательница.

Судя по кадрам с места аварии, отечественная легковушка вылетела на обочину. Одна из «Газелей» превратилась в ком металла, также от удара развалился прицеп.