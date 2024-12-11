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Происшествия Сообщения не отправляются. Начался массовый сбой в работе WhatsApp и других популярных приложений

Сообщения не отправляются. Начался массовый сбой в работе WhatsApp и других популярных приложений

Неполадки наблюдаются у Instagram* и Facebook*

471
2 комментария

Вечером 11 декабря в работе WhatsApp произошел сбой

Источник:

11 декабря у сервисов Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) по всему миру случился глобальный сбой. Он не обошел стороной и Россию: у части пользователей перестали работать WhatsApp, Instagram* и Facebook*.

Чаще всего на сбой жаловались жители Москвы, количество жалоб быстро перевалило за тысячу.

— Сообщения подвисают и не отправляются. Могут прийти сразу скопом, а могут — только через 5–10 минут, — посетовала читательница MSK1.RU Анастасия.

Источник:

Помимо Москвы и области, на неполадки жалуются жители Брянска, Мордовии, Кургана и Владивостока. В общем-то, сбой накрыл всю территорию России.

Источник:

Помимо WhatsApp, проблемы возникли и у других продуктов компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России): Instagram* и Facebook*.

— Мои сторис не записываются вообще никак, не знаю, что с этим даже делать, — пожаловалась читательница Алена.

* Продукт компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России.

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Комментарии
2
Гость
1 час
для скрепных есть почта РФ остальное чуждо нам
Гость
1 час
Ну всё. Ждите стрессов и истерик. :)))
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