Крупнейший район Ярославля остался без света. Что случилось

Днем 10 декабря жители Заволжского района Ярославля пожаловались на резкое отключение электричества.
— Выключили свет на Мирной, 4, а может и не только у нас. Кто-то знает, когда включат и из-за чего отключили? — переживает ярославна в городских пабликах.
— В «Светлояре» света и электричества нет уже как 20 минут, — поделилась читательница 76.RU Вероника.
— Нечётная сторона Машиностроителей без света. ТЦ «Космос» тоже, — пишет пользователь под ником Stephen.
Исходя из комментариев жителей Заволжского района, мы на карте выделили примерную зону, в которой нет электричества.
Также в соцсетях жители отмечают, что без электричества остался Красный бор.
— Авария на сетях ЕГС. Света нет в Заволжском районе, по каким улицам, сказать не могу. Бригада направлена, — сообщили 76.RU в единой диспетчерской службе Ярославля.
Кстати, подобная проблема произошла в центре Ярославле вечером 9 декабря. Как объяснили в компании «Ярэнерго», причина образования ЧП — авария на сетях.