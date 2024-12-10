Крупнейший район Ярославля остался без света. Что случилось

За Волгой нет света Источник: читатель 76.RU











Днем 10 декабря жители Заволжского района Ярославля пожаловались на резкое отключение электричества.

— Выключили свет на Мирной, 4, а может и не только у нас. Кто-то знает, когда включат и из-за чего отключили? — переживает ярославна в городских пабликах.

— В «Светлояре» света и электричества нет уже как 20 минут, — поделилась читательница 76.RU Вероника.

— Нечётная сторона Машиностроителей без света. ТЦ «Космос» тоже, — пишет пользователь под ником Stephen.

Жители за Волги сообщают, что у них отключили свет Источник: читатель 76.RU

Исходя из комментариев жителей Заволжского района, мы на карте выделили примерную зону, в которой нет электричества.

Примерная зона отключений Источник: «Яндекс. Карты»











Также в соцсетях жители отмечают, что без электричества остался Красный бор.

— Авария на сетях ЕГС. Света нет в Заволжском районе, по каким улицам, сказать не могу. Бригада направлена, — сообщили 76.RU в единой диспетчерской службе Ярославля.

В Заволжском районе нет света Источник: Ярославль LIVE / T.me









