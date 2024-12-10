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Происшествия Отключение света в Ярославле Крупнейший район Ярославля остался без света. Что случилось

Крупнейший район Ярославля остался без света. Что случилось

Первые подробности

836
2 комментария

За Волгой нет света

Источник:

Днем 10 декабря жители Заволжского района Ярославля пожаловались на резкое отключение электричества.

— Выключили свет на Мирной, 4, а может и не только у нас. Кто-то знает, когда включат и из-за чего отключили? — переживает ярославна в городских пабликах.

— В «Светлояре» света и электричества нет уже как 20 минут, — поделилась читательница 76.RU Вероника.

— Нечётная сторона Машиностроителей без света. ТЦ «Космос» тоже, — пишет пользователь под ником Stephen.

Жители за Волги сообщают, что у них отключили свет

Источник:

Исходя из комментариев жителей Заволжского района, мы на карте выделили примерную зону, в которой нет электричества.

Примерная зона отключений

Источник:

Также в соцсетях жители отмечают, что без электричества остался Красный бор.

— Авария на сетях ЕГС. Света нет в Заволжском районе, по каким улицам, сказать не могу. Бригада направлена, — сообщили 76.RU в единой диспетчерской службе Ярославля.

В Заволжском районе нет света

Источник:

Кстати, подобная проблема произошла в центре Ярославле вечером 9 декабря. Как объяснили в компании «Ярэнерго», причина образования ЧП — авария на сетях.

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Комментарии
3
Гость
26 минут
По фигу
Гость
1 минута
Яковлевская 8 и вокруг все без света!!
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