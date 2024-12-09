«Полная темнота»: в центре Ярославля пропал свет. Что случилось

Вечером, 9 декабря, в центре Ярославля резко пропало электричество. Жители города сообщают, что речь идет об участке в районе проспекта Толбухина и улицы Володарского в Кировском районе.
— Улица Володарского, в домах резко потух свет, — написали ярославцы в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».
— Кировский район обесточен, света нет, полная темнота, что случилось? Люди могут находиться в лифтах домов, кнопка вызова не работает при этом, — рассказали горожане.
Однако на других участках проблем с электричеством не заметили.
— На Республиканской, Большой Октябрьской и площади Волкова всё работает. Видимо, что-то локальное, — рассказал читатель 76.RU.
Пояснение дали в пресс-службе компании «Ярэнерго». Там рассказали, что отключение произошло из-за аварии на сетях. Также в компании сообщили, что на месте уже работают специалисты.
— На линии, обеспечивающей подачу электроэнергии в часть домов в квартале между улицей Володарского и проспектом Толбухина, зафиксировано технологическое нарушение. Бригада РЭС «Яргорэлектросеть» направлена для выполнения оперативных переключений. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено, — рассказали 76.RU в пресс-службе «Ярэнерго».