«Полная темнота»: в центре Ярославля пропал свет. Что случилось

В квартирах резко потух свет Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / T.me, Жесть Ярославль / T.me











Вечером, 9 декабря, в центре Ярославля резко пропало электричество. Жители города сообщают, что речь идет об участке в районе проспекта Толбухина и улицы Володарского в Кировском районе.

— Улица Володарского, в домах резко потух свет, — написали ярославцы в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

— Кировский район обесточен, света нет, полная темнота, что случилось? Люди могут находиться в лифтах домов, кнопка вызова не работает при этом, — рассказали горожане.

Однако на других участках проблем с электричеством не заметили.

— На Республиканской, Большой Октябрьской и площади Волкова всё работает. Видимо, что-то локальное, — рассказал читатель 76.RU.

Часть района погрузилась в темноту Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / T.me, Жесть Ярославль / T.me

Пояснение дали в пресс-службе компании «Ярэнерго». Там рассказали, что отключение произошло из-за аварии на сетях. Также в компании сообщили, что на месте уже работают специалисты.