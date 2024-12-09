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Происшествия «Полная темнота»: в центре Ярославля пропал свет. Что случилось

«Полная темнота»: в центре Ярославля пропал свет. Что случилось

Порталу 76.RU дали пояснение в «Ярэнерго»

858
3 комментария

В квартирах резко потух свет

Источник:

Вечером, 9 декабря, в центре Ярославля резко пропало электричество. Жители города сообщают, что речь идет об участке в районе проспекта Толбухина и улицы Володарского в Кировском районе.

— Улица Володарского, в домах резко потух свет, — написали ярославцы в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

— Кировский район обесточен, света нет, полная темнота, что случилось? Люди могут находиться в лифтах домов, кнопка вызова не работает при этом, — рассказали горожане.

Однако на других участках проблем с электричеством не заметили.

— На Республиканской, Большой Октябрьской и площади Волкова всё работает. Видимо, что-то локальное, — рассказал читатель 76.RU.

Часть района погрузилась в темноту

Источник:

Пояснение дали в пресс-службе компании «Ярэнерго». Там рассказали, что отключение произошло из-за аварии на сетях. Также в компании сообщили, что на месте уже работают специалисты.

— На линии, обеспечивающей подачу электроэнергии в часть домов в квартале между улицей Володарского и проспектом Толбухина, зафиксировано технологическое нарушение. Бригада РЭС «Яргорэлектросеть» направлена для выполнения оперативных переключений. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено, — рассказали 76.RU в пресс-службе «Ярэнерго».

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Комментарии
4
Гость
1 минута
Что радует. В городах Украины каждый день по графику отключают электроэнергию. Хотелось бы, чтобы с водопроводом у них было бы покончено. Тогда и отопление исчезнет. Очень это помогает денацификации украинского народа.
Гость
11 минут
типичная стабильная россия 🤕🕯️
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