В больнице включили генераторы: в Ярославле пропало электричество в крупном районе. Онлайн-трансляция

Вечером 10 декабря часть Заволжского района Ярославля и Ярославского района погрузилась во тьму. Жители города сообщают, что свет пропал в домах в Яковлевском переулке, поселке Красный Бор, части проспектов Машиностроителей и Авиаторов.
В этой онлайн-трансляции рассказываем и показываем, что происходит в городе.
Комментарий главы Заволжского района
Глава Заволжского района в разговоре с 76.RU уточнил, что электричество восстановят в течение часа-двух.
— На улицах Школьной и Серго Орджоникидзе свет уже частично появился, — добавил Андрей Мамонтов.
Есть ли свет в ЯОКБ?
В приемном отделении Ярославской областной клинической больницы корреспонденту 76.RU сообщили, что пришлось включать генераторы.
— Сейчас свет есть, — пояснили в разговоре с 76.RU.
Ярославцы делятся видео из Заволжского района. На записи видно, что на одной стороне проспекта Машиностроителей в домах есть свет, а на другой — нет.
В «Ярэнерго» назвали причину отключений
В компании «Ярэнерго» сообщили, что специалисты уже выехали на место ЧП. Ориентировочно электричество будет восстановлено к 19:00.
— В Заволжском районе Ярославля произошло повреждение 2 кабельных линий 10 кВ. Для выполнения оперативных переключений направлены 4 бригады РЭС «Яргорэлектросеть». Причины повреждения уточняются. В 17:27 часть улиц уже запитана. Подача электроэнергии по оставшимся потребителям будет восстановлена ориентировочно в 19:00, — пояснили в пресс-службе филиала ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго».
В чём причина отключений
В единой диспетчерской службе пояснили, что причина отключений электричества — авария.
— Авария на сетях ЕГС. Света нет в Заволжском районе, по каким улицам, сказать не могу. Бригада направлена, — сообщили 76.RU в единой диспетчерской службе Ярославля.
Читатели 76.RU стали сообщать об отсутствии электричества с 16:45.
— В Красном Бору нет электричества. Авария? — задал вопрос ярославец Алекс.
После этого сообщения стали поступать от читателей с других улиц.
— Улица Мирная, нет электричества, — написала Елена.
— Нечетная сторона Машиностроителей без света, — рассказал житель Заволжского района.
— Четная тоже во мраке, — ответил другой пользователь.
— В Лесной Поляне везде есть свет, кроме одного дома, — рассказала читательница 76.RU.
— Переулок Яковлевский, нет света. Звонила на горячую линию, приблизительно до 21:00 света не будет. Надеюсь, дадут раньше, — написала anyastenina.