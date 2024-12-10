В больнице включили генераторы: в Ярославле пропало электричество в крупном районе. Онлайн-трансляция

Что происходит в Заволжском районе Ярославля

Вечером 10 декабря часть Заволжского района Ярославля и Ярославского района погрузилась во тьму. Жители города сообщают, что свет пропал в домах в Яковлевском переулке, поселке Красный Бор, части проспектов Машиностроителей и Авиаторов.

В этой онлайн-трансляции рассказываем и показываем, что происходит в городе.