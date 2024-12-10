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Происшествия Отключение света в Ярославле онлайн-трансляция В больнице включили генераторы: в Ярославле пропало электричество в крупном районе. Онлайн-трансляция

В больнице включили генераторы: в Ярославле пропало электричество в крупном районе. Онлайн-трансляция

Люди сообщили, что дворы и дома погрузились во тьму

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5 комментариев

Что происходит в Заволжском районе Ярославля

Источник:

Вечером 10 декабря часть Заволжского района Ярославля и Ярославского района погрузилась во тьму. Жители города сообщают, что свет пропал в домах в Яковлевском переулке, поселке Красный Бор, части проспектов Машиностроителей и Авиаторов.

В этой онлайн-трансляции рассказываем и показываем, что происходит в городе.

Алина Шибаева

Примерная зона отключения электричества

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Алина Шибаева

Комментарий главы Заволжского района

Глава Заволжского района в разговоре с 76.RU уточнил, что электричество восстановят в течение часа-двух.

— На улицах Школьной и Серго Орджоникидзе свет уже частично появился, — добавил Андрей Мамонтов.

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Алина Шибаева

Есть ли свет в ЯОКБ?

В приемном отделении Ярославской областной клинической больницы корреспонденту 76.RU сообщили, что пришлось включать генераторы.

— Сейчас свет есть, — пояснили в разговоре с 76.RU.

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Алина Шибаева

Ярославцы делятся видео из Заволжского района. На записи видно, что на одной стороне проспекта Машиностроителей в домах есть свет, а на другой — нет.

В части домов электричество есть

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Алина Шибаева

В «Ярэнерго» назвали причину отключений

В компании «Ярэнерго» сообщили, что специалисты уже выехали на место ЧП. Ориентировочно электричество будет восстановлено к 19:00.

— В Заволжском районе Ярославля произошло повреждение 2 кабельных линий 10 кВ. Для выполнения оперативных переключений направлены 4 бригады РЭС «Яргорэлектросеть». Причины повреждения уточняются. В 17:27 часть улиц уже запитана. Подача электроэнергии по оставшимся потребителям будет восстановлена ориентировочно в 19:00, — пояснили в пресс-службе филиала ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго».

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Алина Шибаева

В чём причина отключений

В единой диспетчерской службе пояснили, что причина отключений электричества — авария.

— Авария на сетях ЕГС. Света нет в Заволжском районе, по каким улицам, сказать не могу. Бригада направлена, — сообщили 76.RU в единой диспетчерской службе Ярославля.

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Алина Шибаева

Читатели 76.RU стали сообщать об отсутствии электричества с 16:45.

— В Красном Бору нет электричества. Авария? — задал вопрос ярославец Алекс.

После этого сообщения стали поступать от читателей с других улиц.

— Улица Мирная, нет электричества, — написала Елена.

— Нечетная сторона Машиностроителей без света, — рассказал житель Заволжского района.

— Четная тоже во мраке, — ответил другой пользователь.

— В Лесной Поляне везде есть свет, кроме одного дома, — рассказала читательница 76.RU.

— Переулок Яковлевский, нет света. Звонила на горячую линию, приблизительно до 21:00 света не будет. Надеюсь, дадут раньше, — написала anyastenina.

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Комментарии
5
Гость
26 минут
Таврический сказал что следующие двадцать лет будут ещё более тяжёлыми и отвратительными для нас Всё идёт по плану Таврического
Гость
7 минут
на Яковлевской уже включили свет
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