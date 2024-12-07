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Происшествия Пострадали дети и взрослые: под Ярославлем столкнулись две иномарки

Пострадали дети и взрослые: под Ярославлем столкнулись две иномарки

Первые подробности аварии на трассе «Золотое кольцо»

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7 комментариев

В ДТП пострадало двое взрослых и двое детей

Источник:

В Ярославской области днем 7 декабря произошло ДТП, в котором пострадало четыре человека — двое взрослых и двое детей.

— Жесткое ДТП в сторону Костромы, после Дорожного. Пробка в оба направления. На месте работают спасатели, полиция, — сообщили в группе «Жесть Ярославль».

В региональной Госавтоинспекции уточнили, что авария произошла в 14:04 на федеральной автодороге Р-132 «Золотое кольцо» в Ярославском районе.

Видео последствий аварии

Источник:

— По предварительной информации, 40-летний водитель-мужчина, управляя автомобилем «Киа-Рио», двигаясь в сторону Ярославля, совершил наезд на разделительное ограждение, выехал встречку, где столкнулся с автомобилем «Киа-Рио» под управлением 84-летней женщины, — рассказали в ГИБДД.

В результате ДТП женщина-водитель, а также и два ее пассажира — 69-летняя женщина и 13-летний мальчик получили травмы. Также пострадал 14-летний мальчик, который находился в автомобиле, выехавшем на встречку.

Госавтоинспекция напомнила водителям о необходимости быть осторожными и аккуратными на дорогах, учитывать дорожные условия, воздерживаться от выполнения опасных маневров, соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию.

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Комментарии
7
Гость
2 часа
Женщина водитель 84 года? Такое бывает?
Гость
1 час
Водители 20 - 40 лет часто являются виновниками ДТП. Как и в этом случае. Женщина 84 лет пострадала по вине водителя мужчины 40 лет.
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