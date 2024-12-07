Пострадали дети и взрослые: под Ярославлем столкнулись две иномарки

В ДТП пострадало двое взрослых и двое детей Источник: МЧС России по Ярославской области











В Ярославской области днем 7 декабря произошло ДТП, в котором пострадало четыре человека — двое взрослых и двое детей.

— Жесткое ДТП в сторону Костромы, после Дорожного. Пробка в оба направления. На месте работают спасатели, полиция, — сообщили в группе «Жесть Ярославль».

В региональной Госавтоинспекции уточнили, что авария произошла в 14:04 на федеральной автодороге Р-132 «Золотое кольцо» в Ярославском районе.

Видео последствий аварии Источник: Жесть Ярославль / Telegram

— По предварительной информации, 40-летний водитель-мужчина, управляя автомобилем «Киа-Рио», двигаясь в сторону Ярославля, совершил наезд на разделительное ограждение, выехал встречку, где столкнулся с автомобилем «Киа-Рио» под управлением 84-летней женщины, — рассказали в ГИБДД.

В результате ДТП женщина-водитель, а также и два ее пассажира — 69-летняя женщина и 13-летний мальчик получили травмы. Также пострадал 14-летний мальчик, который находился в автомобиле, выехавшем на встречку.