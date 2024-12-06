Подросток из Краснодара устроил поножовщину в школе. Трое детей ранены

В краснодарской школе ученик ударил детей ножом Источник: Mash / Telegram











В Краснодаре восьмиклассник устроил поножовщину в школе. Как сообщают наши коллеги из 93.RU, травмы получили трое детей. У 13-летнего мальчика ранения в области груди, живота и левого бедра. У 15-летнего — колото-резаные раны ноги, а 14-летнему подростку сломали нос и выбили зуб.

По данным МВД, произошел конфликт между двумя восьмиклассниками. Оружие достал 15-летний подросток. Телеграм-канал Baza уточняет, что один из мальчиков громко слушал музыку через колонку, что не понравилось нападавшему. Подростка задержали.

Ситуацию прокомментировал глава региона Вениамин Кондратьев. Он уточнил, что пострадавших госпитализировали, угрозы для их жизни нет.

— Произошедшее просто недопустимо. Необходимо разбираться, как стало возможным, что в школу было пронесено холодное оружие. Поручил коллегам оперативно выяснить все детали и доложить незамедлительно, — написал губернатор.