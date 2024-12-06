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Происшествия Драка с ножом в школе Подросток из Краснодара устроил поножовщину в школе. Трое детей ранены

Подросток из Краснодара устроил поножовщину в школе. Трое детей ранены

Нападавшему 15 лет

254
2 комментария

В краснодарской школе ученик ударил детей ножом

Источник:

В Краснодаре восьмиклассник устроил поножовщину в школе. Как сообщают наши коллеги из 93.RU, травмы получили трое детей. У 13-летнего мальчика ранения в области груди, живота и левого бедра. У 15-летнего — колото-резаные раны ноги, а 14-летнему подростку сломали нос и выбили зуб.

По данным МВД, произошел конфликт между двумя восьмиклассниками. Оружие достал 15-летний подросток. Телеграм-канал Baza уточняет, что один из мальчиков громко слушал музыку через колонку, что не понравилось нападавшему. Подростка задержали.

Ситуацию прокомментировал глава региона Вениамин Кондратьев. Он уточнил, что пострадавших госпитализировали, угрозы для их жизни нет.

— Произошедшее просто недопустимо. Необходимо разбираться, как стало возможным, что в школу было пронесено холодное оружие. Поручил коллегам оперативно выяснить все детали и доложить незамедлительно, — написал губернатор.

Подробности инцидента читайте в онлайн-трансляции.

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Краснодар Школьник с ножом Поножовщина
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Комментарии
2
Гость
1 час
Национальность могу угадать
Гость
1 час
В поселке Российском в школе восьмиклассник ударил ножом других учеников. СМИ: Парня зовут Артем С. Есть информация, что он "восточной национальности". Mash пишет, что его имя - Сингур. Есть версия, что не Сингур, а Снигур, и не имя, а фамилия, то есть полное имя восьмиклассника - Артем Снигур. Но это пока неточно. Нападавший, в возрасте 14 лет, ранее уже приходил в школу с ножом, и конфликт с одноклассником на перемене стал причиной нападения."
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