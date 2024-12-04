Машина вдребезги: в Ярославле два человека пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой. Видео

Вечером 3 декабря в Дзержинском районе Ярославля произошло ДТП. Около 22:50 на Тутаевском шоссе в районе дома № 33б столкнулись автобус МАЗ, следующий по маршруту № 23 «Областная больница — 15 МКР» и «Лада».
— Сильная авария на Тутаевском. Будьте аккуратнее, — написали очевидцы в телеграм-канале «Жесть Ярославль».
За рулем автобуса был 38-летний водитель. Легковушкой управлял 20-летний парень.
Судя по видео, опубликованному с места аварии, от отечественной легковушки практически ничего не осталось. Переднюю часть машины будто разорвало. Автобус пострадал меньше: у него после столкновения разбит капот в районе одной из фар.
В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что в аварии пострадал 20-летний водитель «Лады» и его 22-летний пассажир. Их обоих доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции сейчас устанавливают все обстоятельства инцидента.
В полиции не уточнили, были ли внутри автобуса пассажиры в момент столкновения.
Маршрут № 23 обслуживает компания «СтарТранс». По контракту в ближайшие семь лет «СтарТранс» будет работать в Ярославле еще на 24 маршрутах, помимо 23-го: № 4, 5, 13, 17, 19к, 21, 22, 32, 33, 24, 39, 57, 58, 93, 105, 121, 122, 126, 127, 130, 130к, 136, 137, 184. И заработает на этом 17 миллиардов рублей.
Что известно про «СтарТранс»
ООО «СтарТранс» было зарегистрировано в 2015 году в деревне Пикино в подмосковном городском округе Химки. Учредитель и гендиректор — Артем Бадалян. Он же владелец еще одной московской транспортной компании — «Стаффтранс».
С 2020 года «СтарТранс» выполняет многомиллиардные контракты от московского «Организатора Перевозок», «Мосавтодора». Известно, что скандально известная в Ярославле компания «Автомиг» арендовала автобусы у «СтарТранса».