«Хайпанул я конкретно»: блогер высказался о скандальном концерте в Ярославле

Из-за выступления Ивана Золо в Ярославле произошел скандал Источник: IvanZolo578 / twitch.tv, Жесть Ярославль / t.me











Блогер и певец Иван Золо высказался о своем скандальном концерте в Ярославле (14+). Он обратился к подписчикам во время вечернего стрима, который провел на платформе «Twitch» 25 ноября. Люди задавали вопросы про давку, которая случилась в клубе «Мед» после выступления Ивана.

— Естественно, концерт в Ярославле прошел успешно. Все было круто, на позитиве, но есть некоторые моменты. Никто не ожидал, что такое произойдет на моем концерте. Типа, пришло на концерт 1900 человек, но вместимость там была, конечно, маленькая. И из-за этого произошли некоторые моменты. Я тута не причем, и, собственно говоря, все вопросы к организаторам. Поэтому вот такие вот дела, — рассказал Иван.

Иван Золо (полное имя — Иван Золочевский) — 20-летний блогер и певец из Москвы. На аккаунт Ивана в TikTok подписаны 4,2 миллиона пользователей. В декабре 2021 года хакеры взломали соцсети Ивана, чтобы получить доступ к его TikTok-аккаунту. В Сети они опубликовали его личные данные, включая домашний адрес и телефон. Первый сольный трек «Белый снег» (12+) блогер выпустил в 2021 году. А в июле 2023 года человек, представившийся блогером Иваном Золо, сообщал о якобы минировании аэропорта и торгового центра Волгограда из-за того, что его обидела глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Письмо с угрозами он направил в редакцию наших коллег из V1.RU. Полиция при проверке не обнаружила взрывных устройств.

Иван сообщил, что не ответственен за произошедшее. По его словам, все вопросы нужно задавать организаторам мероприятия. Задача блогера заключалась лишь в выступлении на сцене.

— Моя задача: я должен был прийти на сцену, выступить, порадовать людей, и, тем самым, уйти. Так что вот такие вот дела. Что произошло, короче, на концерте. Там какие-то драки были, что-то там еще, короче, было. Кого-то там на скорой увезли. Люди уже панику начали разводить, что там кто-то умер, но на самом деле никто не умер. Просто человеку стало плохо и его увезли на скорой помощи. Так что вот такие вот дела. То есть, с человеком в данный момент все в порядке. Его там обследуют и он будет в хорошем состоянии. Но никто не умер. Так что, вот такие вот дела, — рассказал Иван Золо подписчикам.

Иван Золо высказался о концерте в Ярославле Источник: IvanZolo578 / twitch.tv

Моя задача: нужно было просто выступить на концерте и, в принципе, все. Я тут не при чем. Но хайпанул я, так сказать, конкретно в Ярославле, что пришло много людей на мой концерт. Но некоторые люди, у них не получилось войти в помещение, потому что очень много было людей. Поэтому вот такие вот дела. Иван Золо блогер, провел концерт в Ярославле

Под конец обращения Иван Золо вновь повторил, что вопросы нужно задавать самим организаторам выступления.

— Я не знал, что так много людей будет, реально. Поэтому вот так вот. Вот такой я, короче, хайповый человек. Люблю креативность и радовать людей. Так что вот такие вот дела. Я должен был спеть и уйти, и еще пофоткаться с разными людьми. Это не моя вина, еще раз повторяю, — завершил монолог блогер.

Что за концерт?

Вечером 24 ноября в ярославском клубе «Мёд» состоялось выступление блогера Ивана Золо. Люди сообщили, что на самом концерте и после него была жуткая давка. На мероприятие пришла в основном молодежь, в толпе были подростки. В соцсетях сообщают, что билетов на мероприятие продали больше, чем вмещал зал. Кого-то даже не впустили, так как за некоторое время до начала концерта внутри уже всё было битком.

В клубе было действительно тесно Источник: Жесть Ярославль / Telegram, Подслушано в Ярославле / Telegram

Организаторы за несколько дней до концерта сообщали о 1600 проданных билетах. Несмотря на то, что они обещали помощь в случае ЧП, зрители писали о плохой организации мероприятия. Гардероб клуба не вмещал куртки пришедших. Одежду кидали прямо на пол. В итоге некоторые не смогли вообще получить одежду после концерта. Часть людей уехали без верхней одежды. В клубе «Мед» уже открестились от ответственности за произошедшее, заявив, что просто сдали площадку в аренду.