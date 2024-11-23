В жилом комплексе под Ярославлем сгорели автомобили. Подозревают поджог

Ночью в ЖК «Сирень» в Карачихе сгорело три автомобиля, еще один поврежден Источник: МЧС по Ярославской области; читатель 76.RU











Под Ярославлем в поселке Карачиха в жилом комплексе «Сирень» на улице Сиреневой у дома № 4 в ночь на 23 ноября сгорело три автомобиля жильцов — «Мазда», «Фольксваген» и «Киа». Четвертая машина оказалась повреждена.

— Сообщение о возгорании поступило в 01:47 23 ноября. Пострадавших нет, — сообщили в МЧС по Ярославской области.

Жители ЖК подозревают, что причиной пожара стал поджог. Момент возгорания попал на уличную камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как к одной из припаркованных машин подошел человек с большой бутылкой. Кажется, он чем-то полил капот и произвел какие-то еще манипуляции. После этого автомобиль вспыхнул, а человек отбежал. Затем он остановился в нескольких метрах, достал телефон и сделал снимки. После этого ушел.

Кадры момента возгорания Источник: читатель 76.RU

Жители ЖК говорят, что у подозреваемого был сообщник, который ждал его на углу дома.

— Он работает по заказу, видно, что достал телефон, чтобы сделать фото и видеоотчет, скорее всего, уже получил деньги за это от заказчика. Он лишь исполнитель, — высказывают версии ярославцы в соцсетях.