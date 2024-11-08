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Происшествия «Вроде бы двигался»: в Ярославле иномарка снесла пешехода

«Вроде бы двигался»: в Ярославле иномарка снесла пешехода

А автобус сбил 12-летнего мальчика

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8 комментариев

За сутки в Ярославле сбили двоих пешеходов

Вечером 7 ноября в Ярославле произошло сразу два ДТП с участием пешеходов. Около 17:25 на Суздальском шоссе во Фрунзенском районе 65-летний водитель «Рено» сбил 53-летнего мужчину.

О случившемся сообщили очевидцы в группе «Жесть Ярославль» во «Вконтакте». Они рассказали, что ДТП произошло неподалеку от школы № 35.

— Как сообщает подписчик: «Как произошло, не видел, но когда проезжал мимо, вроде бы двигался. Рядом стояла красная машина, марку не рассмотрел», — говорится в посте группы.

Позже в управлении МВД по Ярославской области сообщили, что мужчине оказали помощь медики. С травмами его доставили в больницу.

Еще одна авария случилась около 19:00 на Ленинградском проспекте в Дзержинском районе. Водитель автобуса ЛИАЗ — 59-летний мужчина, сбил 12-летнего мальчика. Ребенка также госпитализировали.

Сейчас сотрудники регионального управления МВД проводят проверки и устанавливают причины обеих аварий.

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Комментарии
8
Гость
1 час
Пишите плиз через сколько часов приехала скорая помощь
Гость
1 час
За рулем уже не один десяток лет, хожу и как пешеход. Сейчас осень, темнеет уже рано, поздно светает и до появления устойчивого снежного покрова пешеходов практически не видно, если нет светоотражательных нашивок. Зная это, стараюсь на переходах быть внимательнее вдвойне и лучше пропускаю машину. Нет смысла спорить своими 70-100 кг против почти 2 тн легковушки, не говоря про грузовики и автобусы. Будьте взаимно вежливы и внимательны.
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