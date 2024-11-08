«Вроде бы двигался»: в Ярославле иномарка снесла пешехода

Вечером 7 ноября в Ярославле произошло сразу два ДТП с участием пешеходов. Около 17:25 на Суздальском шоссе во Фрунзенском районе 65-летний водитель «Рено» сбил 53-летнего мужчину.
О случившемся сообщили очевидцы в группе «Жесть Ярославль» во «Вконтакте». Они рассказали, что ДТП произошло неподалеку от школы № 35.
— Как сообщает подписчик: «Как произошло, не видел, но когда проезжал мимо, вроде бы двигался. Рядом стояла красная машина, марку не рассмотрел», — говорится в посте группы.
Позже в управлении МВД по Ярославской области сообщили, что мужчине оказали помощь медики. С травмами его доставили в больницу.
Еще одна авария случилась около 19:00 на Ленинградском проспекте в Дзержинском районе. Водитель автобуса ЛИАЗ — 59-летний мужчина, сбил 12-летнего мальчика. Ребенка также госпитализировали.
Сейчас сотрудники регионального управления МВД проводят проверки и устанавливают причины обеих аварий.