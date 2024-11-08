«Вроде бы двигался»: в Ярославле иномарка снесла пешехода

За сутки в Ярославле сбили двоих пешеходов Источник: Жесть Ярославль / Vk.com











Вечером 7 ноября в Ярославле произошло сразу два ДТП с участием пешеходов. Около 17:25 на Суздальском шоссе во Фрунзенском районе 65-летний водитель «Рено» сбил 53-летнего мужчину.

О случившемся сообщили очевидцы в группе «Жесть Ярославль» во «Вконтакте». Они рассказали, что ДТП произошло неподалеку от школы № 35.

— Как сообщает подписчик: «Как произошло, не видел, но когда проезжал мимо, вроде бы двигался. Рядом стояла красная машина, марку не рассмотрел», — говорится в посте группы.

Позже в управлении МВД по Ярославской области сообщили, что мужчине оказали помощь медики. С травмами его доставили в больницу.

Еще одна авария случилась около 19:00 на Ленинградском проспекте в Дзержинском районе. Водитель автобуса ЛИАЗ — 59-летний мужчина, сбил 12-летнего мальчика. Ребенка также госпитализировали.