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Происшествия Окружили и начали толкать: в центре Ярославля случилась массовая драка. Видео

Окружили и начали толкать: в центре Ярославля случилась массовая драка. Видео

Подробности произошедшего

3 300
23 комментария

В центре Ярославля случилась драка

Вечером 27 октября в центре Ярославля случилась массовая потасовка. Произошедшее в Торговом переулке очевидцы засняли и выложили в соцсети.

— Какая-то движуха в Торговом переулке. Подписчик пишет, что у девушки украли телефон и она орет на толпу, хотя она держала его в руке. Потасовка переросла в драку, — говорится в посте.

Судя по кадрам, сначала группа на повышенных тонах начала выяснять отношения, а через некоторое время в центре сборища случилась потасовка. Одну из участниц драки стали толкать, после чего она упала на спину. Девушку продолжили пинать ногами. Некоторые участники толпы записывали все происходящее на телефон.

Кадры потасовки

Через некоторое время в соцсетях сообщили, что участников драки забрали в полицию.

Фото и видео происшествия опубликовали в соцсети очевидцы

Как сообщили в полиции, устанавливаются все подробности вечерней драки.

— Сообщение по данному факту поступило. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к инциденту, — уточнили 76.RU в управлении МВД по Ярославской области.

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Драка Потасовка Подростки полиция УМВД
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Комментарии
23
Гость &
1 час
Шоу.Провокаторы.
Гость
2 часа
Вот настоящие мужики, девушка упала , а они её толпой пинать . И что им будет ? НИЧЕГО . Ну если Бастрыкин конечно не заинтересуется.
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