Окружили и начали толкать: в центре Ярославля случилась массовая драка. Видео

В центре Ярославля случилась драка Источник: Жесть Ярославль / Vk.com











Вечером 27 октября в центре Ярославля случилась массовая потасовка. Произошедшее в Торговом переулке очевидцы засняли и выложили в соцсети.

— Какая-то движуха в Торговом переулке. Подписчик пишет, что у девушки украли телефон и она орет на толпу, хотя она держала его в руке. Потасовка переросла в драку, — говорится в посте.

Судя по кадрам, сначала группа на повышенных тонах начала выяснять отношения, а через некоторое время в центре сборища случилась потасовка. Одну из участниц драки стали толкать, после чего она упала на спину. Девушку продолжили пинать ногами. Некоторые участники толпы записывали все происходящее на телефон.

Кадры потасовки Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Через некоторое время в соцсетях сообщили, что участников драки забрали в полицию.

Фото и видео происшествия опубликовали в соцсети очевидцы Источник: Жесть Ярославль / Vk.com











Как сообщили в полиции, устанавливаются все подробности вечерней драки.