Дорога превратилась в пляж: в Ярославской области перевернулась фура с песком

Под Переславлем-Залесским перевернулась фура с песком Источник: Жесть Ярославль / Vk.com











В Ярославской области на трассе М-8 перевернулась фура с песком. Происшествие случилось 26 октября около 11:25 под Переславлем-Залесским, у деревни Перелески. Очевидцы сняли видео с места ДТП. Фура упала поперек дороги, закрыв для проезда полосу движения. Часть трассы в районе аварии оказалась завалена песком и щебнем.

— По предварительной информации, автомобиль «Рено» с полуприцепом под управлением 33-летнего мужчины совершил столкновение с автомобилем «Газель», за рулем которого был 44-летний водитель, с последующим опрокидыванием, — сообщили в УМВД России по Ярославской области порталу 76.RU.

Видео с места происшествия Источник: Жесть Ярославль / Vk.com, Переславль Live / T.me

В результате ДТП пострадал водитель фуры. Ему оказана медицинская помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.