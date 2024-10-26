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Происшествия Дорога превратилась в пляж: в Ярославской области перевернулась фура с песком

Дорога превратилась в пляж: в Ярославской области перевернулась фура с песком

Подробности ДТП и видео

528
1 комментарий

Под Переславлем-Залесским перевернулась фура с песком

В Ярославской области на трассе М-8 перевернулась фура с песком. Происшествие случилось 26 октября около 11:25 под Переславлем-Залесским, у деревни Перелески. Очевидцы сняли видео с места ДТП. Фура упала поперек дороги, закрыв для проезда полосу движения. Часть трассы в районе аварии оказалась завалена песком и щебнем.

— По предварительной информации, автомобиль «Рено» с полуприцепом под управлением 33-летнего мужчины совершил столкновение с автомобилем «Газель», за рулем которого был 44-летний водитель, с последующим опрокидыванием, — сообщили в УМВД России по Ярославской области порталу 76.RU.

Видео с места происшествия

В результате ДТП пострадал водитель фуры. Ему оказана медицинская помощь.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

На трассе в месте ДТП до сих пор присутствует затор.

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Комментарии
1
Гость
55 минут
Двойная сплошная разделительная... Газели вообще не видно нигде.. Кто же из них двоих выехал на встречную полосу ??! И какая на то причина была ??
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