В Ярославле эвакуировали крупный ТЦ. Что случилось

Что случилось в торговом центре Kdw Источник: читательница 76.RU











Днем в воскресенье, 20 октября, эвакуировали крупный торговый центр у гипермаркета «Глобус» за Волгой в Ярославле. Как сообщили очевидцы в беседе с 76.RU, в здании появился дым.

— В «Фитнес Хаусе» сегодня пожарная тревога, всех вывели. Бассейн у нас накрылся. Вот подъезжают наши спасатели. Задымление очень большое, — рассказала читательница 76.RU.

Речь идет про ТЦ Kdw на Васильковой улице в поселке Красный бор Ярославского района. Судя по видео с места событий, посетители со спортивными сумками столпились у здания в ожидании спасателей.

В Ярославле эвакуировали крупный торговый центр Источник: читательница 76.RU

К ТЦ выехали две спецмашины и пять пожарных. Как уточнили нашему порталу в пресс-службе регионального управления МЧС, выезд был из-за срабатывания пожарной сигнализации.

— Было подгорание пищи, — добавили 76.RU в МЧС.