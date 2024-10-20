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Происшествия В Ярославле эвакуировали крупный ТЦ. Что случилось

В Ярославле эвакуировали крупный ТЦ. Что случилось

Публикуем видео с места событий

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1 комментарий

Что случилось в торговом центре Kdw

Днем в воскресенье, 20 октября, эвакуировали крупный торговый центр у гипермаркета «Глобус» за Волгой в Ярославле. Как сообщили очевидцы в беседе с 76.RU, в здании появился дым.

— В «Фитнес Хаусе» сегодня пожарная тревога, всех вывели. Бассейн у нас накрылся. Вот подъезжают наши спасатели. Задымление очень большое, — рассказала читательница 76.RU.

Речь идет про ТЦ Kdw на Васильковой улице в поселке Красный бор Ярославского района. Судя по видео с места событий, посетители со спортивными сумками столпились у здания в ожидании спасателей.

В Ярославле эвакуировали крупный торговый центр

К ТЦ выехали две спецмашины и пять пожарных. Как уточнили нашему порталу в пресс-службе регионального управления МЧС, выезд был из-за срабатывания пожарной сигнализации.

— Было подгорание пищи, — добавили 76.RU в МЧС.

Спустя 20 минут после работы пожарных, посетителям разрешили зайти в торговый центр. Однако не все ярославцы дождались завершения проверки, многие решили не возвращаться на тренировку.

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Эвакуация Торговый центр Заволжский район Задымление МЧС
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Комментарии
1
Гость
11 минут
я думаю скоро будет закон о запрете торговых центров и их переоборудование под оборонные нужды: люди простые люди просили умоляли об этом!!!
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