В Ярославле эвакуировали крупный ТЦ. Что случилось

Днем в воскресенье, 20 октября, эвакуировали крупный торговый центр у гипермаркета «Глобус» за Волгой в Ярославле. Как сообщили очевидцы в беседе с 76.RU, в здании появился дым.
— В «Фитнес Хаусе» сегодня пожарная тревога, всех вывели. Бассейн у нас накрылся. Вот подъезжают наши спасатели. Задымление очень большое, — рассказала читательница 76.RU.
Речь идет про ТЦ Kdw на Васильковой улице в поселке Красный бор Ярославского района. Судя по видео с места событий, посетители со спортивными сумками столпились у здания в ожидании спасателей.
К ТЦ выехали две спецмашины и пять пожарных. Как уточнили нашему порталу в пресс-службе регионального управления МЧС, выезд был из-за срабатывания пожарной сигнализации.
— Было подгорание пищи, — добавили 76.RU в МЧС.
Спустя 20 минут после работы пожарных, посетителям разрешили зайти в торговый центр. Однако не все ярославцы дождались завершения проверки, многие решили не возвращаться на тренировку.