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Происшествия Приговор журналистке NGS24.RU оставили без изменений. Военком отказался примириться в суде

Приговор журналистке NGS24.RU оставили без изменений. Военком отказался примириться в суде

Ее приговорили к трем годам принудительных работ

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8 комментариев

Слева на скриншоте Евгения в тот самый день в холле военкомата. В руках у нее — служебное удостоверение и микрофон, на шильде которого написано название СМИ

Красноярский краевой суд вынес решение оставить приговор журналистке красноярского сетевого издания NGS24.RU Евгении Шелковниковой без изменений. Ее осудили по статье 318 «Применение насилия в отношении представителя власти». Заседание по апелляции прошло 17 октября. Теперь Евгения должна отправиться в исправительное учреждение. Где именно она проведет следующие три года, пока не сообщается.

— Я до сих пор не могу поверить, что меня осудили на три года. Русский офицер Виктор Нечипоренко написал на меня, женщину, заявление о причинении ему физической боли с нулевым вредом здоровью. Я хочу всем напомнить, что он зафиксировал у медицинских экспертов одну царапину. Видимо, из-за этого ранения я окажусь в трудовой колонии.

Нечипоренко чувствовал себя пострадавшим настолько, что два года сам ходил на все заседания, а в апелляционной инстанции сказал, что я заслуживаю этого наказания. Поздравляю офицера с этой победой. Не знаю, доволен ли он, что у всей страны его имя ассоциируется с этим двухлетним сражением, — говорит Евгения.

Евгению поддерживают коллеги:

— Приговор ужасен, мы продолжим поддерживать и защищать Женю. Апелляция — еще не финал, впереди кассация, — прокомментировала редакционный директор Городских порталов Ольга Прохорова.

Судебное заседание длилось около часа. Прокурор настаивал на приговоре и не увидел причин для того, чтобы смягчить его.

— На обдумывание решения у суда ушло меньше пяти минут. Жалкие минуты ушли на решение судьбы человека, который принес извинения публично, а также в зале суда лично перед военкомом Виктором Нечипоренко. На суде Виктор Борисович говорил о том, что этот случай создаст прецедент, если смягчить приговор Евгении. Хотя в практике того же Красноярского краевого суда уже были подобные дела и решения выносили менее суровые, об этом во время судебного заседания говорил адвокат.

Женя находилась в военкомате как журналист и выполняла свою работу. В то время, когда для красноярцев было важно получить достоверную информацию о проходившей мобилизации, в военкомате Советского и Центрального районов не только отказались ее предоставить, но повели себя агрессивно.

— К слову, сам военком не стеснялся в выражениях и хамил Евгении прямо во время судебного заседания. Я считаю приговор слишком суровым, — подчеркнула главный редактор NGS24.RU Кадрия Катцина.

Виктор Нечипоренко уже известен нашим читателям по жалобам призывников и их родственников на хамское, неадекватное поведение с его стороны. Один из посетителей военкомата записал разговор с комиссаром, в котором он называл призывника конченым негодяем, осыпал оскорблениями, издевался и требовал провести медицинские процедуры у него на глазах.

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Комментарии
8
Инженер1
2 часа
А не взяточник ли военком?
Гость
2 часа
Манипулировать тем, что «я женщина и меня нельзя привлекать к ответственности», это так по-женски... На что рассчитывают носители XX хромосом? Что всё и всегда им спишут из-за отсутствия Y хромосомы?
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