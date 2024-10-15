Шесть человек доставили в больницу: в Ярославле столкнулись автобус и иномарка

В Ярославле на проспекте Октября произошло ДТП с автобусом и автомобилем Источник: Подслушано в Ярославле / T.me











Шесть человек доставили в больницу в Ярославле после аварии с автобусом №32 и иномаркой «Фольксваген». ДТП произошло 14 октября в 19:49 в районе дома №86 по проспекту Октября.

— Авария жесткая. Стояли машины реанимации, — написали очевидцы происшествия в соцсетях.

По информации полиции, в больницу после аварии были доставлены четыре пассажира автобуса: два 22-летних молодых человека, 26-летняя девушка и 38-летняя женщина. А также 29-летние водитель и пассажирка легкового автомобиля,

— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Видео ДТП Источник: Жесть Ярославль / T.me

Перевозчиком на маршруте №32 является компания «Стартранс». Порталу 76.RU в фирме сообщили, что автобус, попавший в аварию, сейчас на ходу. Остальные детали происшествия не стали разглашать.