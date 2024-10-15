Шесть человек доставили в больницу: в Ярославле столкнулись автобус и иномарка

Шесть человек доставили в больницу в Ярославле после аварии с автобусом №32 и иномаркой «Фольксваген». ДТП произошло 14 октября в 19:49 в районе дома №86 по проспекту Октября.
— Авария жесткая. Стояли машины реанимации, — написали очевидцы происшествия в соцсетях.
По информации полиции, в больницу после аварии были доставлены четыре пассажира автобуса: два 22-летних молодых человека, 26-летняя девушка и 38-летняя женщина. А также 29-летние водитель и пассажирка легкового автомобиля,
— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Перевозчиком на маршруте №32 является компания «Стартранс». Порталу 76.RU в фирме сообщили, что автобус, попавший в аварию, сейчас на ходу. Остальные детали происшествия не стали разглашать.
ООО «СтарТранс» обслуживает в Ярославле 25 маршрутов: № 4, 5, 13, 17, 19к, 21, 22, 23, 32, 33, 24, 39, 57, 58, 93, 105, 121, 122, 126, 127, 130, 130к, 136, 137, 184. За семилетний контракт на перевозки она должна получить от правительства региона 17 миллиардов рублей. Компания была образована в 2015 году. Сейчас зарегистрирована в деревне Шестово Московской области. По данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2023 года чистая прибыль компании составила 76 тысяч рублей. Учредитель и гендиректор ООО «Стартранс» — Артем Бадалян. Он же совладелец другой подмосковной транспортной компании — «Стаффтранс», которая в 2020–2021 годах получила многомиллиардные контракты на пассажирские перевозки в Москве на срок от одного до пяти лет.