«Там зажало кого-то»: под Ярославлем столкнулись грузовик и легковушка. Видео

В Ярославском районе утром 15 октября случилось ДТП с грузовиком и легковушкой.
Судя по опубликованным в соцсетях видео, легковушку вынесло на обочину. Всю правую часть машины смяло. Вокруг авто собралась толпа. Грузовик стоит на аварийке на встречной полосе. На месте происшествия работают медики сокрой помощи.
Кадры с места происшествия опубликовали очевидцы.
— Что, там зажало кого-то? — спросил очевидец на видео.
— Да, сейчас грузить будут, — ответил ему другой.
Как сообщили в полиции, в ДТП пострадал пассажир легковушки.
— Около 09:07 произошло столкновение автомобиля «ВАЗ» под управлением 25-летнего водителя и грузовика «Мерседес» под управлением 42-летнего водителя. В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ» доставлен в медицинское учреждение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — уточнили 76.RU в управлении МВД России по Ярославской области.