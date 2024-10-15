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Происшествия «Там зажало кого-то»: под Ярославлем столкнулись грузовик и легковушка. Видео

«Там зажало кого-то»: под Ярославлем столкнулись грузовик и легковушка. Видео

Первые подробности о происшествии

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В ДТП есть пострадавший

В Ярославском районе утром 15 октября случилось ДТП с грузовиком и легковушкой.

Судя по опубликованным в соцсетях видео, легковушку вынесло на обочину. Всю правую часть машины смяло. Вокруг авто собралась толпа. Грузовик стоит на аварийке на встречной полосе. На месте происшествия работают медики сокрой помощи.

Кадры с места происшествия

Кадры с места происшествия опубликовали очевидцы.

— Что, там зажало кого-то? — спросил очевидец на видео.

— Да, сейчас грузить будут, — ответил ему другой.

Как сообщили в полиции, в ДТП пострадал пассажир легковушки.

— Около 09:07 произошло столкновение автомобиля «ВАЗ» под управлением 25-летнего водителя и грузовика «Мерседес» под управлением 42-летнего водителя. В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ» доставлен в медицинское учреждение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — уточнили 76.RU в управлении МВД России по Ярославской области.

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ДТП Происшествия Полиция Авария
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