«Там зажало кого-то»: под Ярославлем столкнулись грузовик и легковушка. Видео

В ДТП есть пострадавший Источник: Жесть Ярославль / T.me











В Ярославском районе утром 15 октября случилось ДТП с грузовиком и легковушкой.

Судя по опубликованным в соцсетях видео, легковушку вынесло на обочину. Всю правую часть машины смяло. Вокруг авто собралась толпа. Грузовик стоит на аварийке на встречной полосе. На месте происшествия работают медики сокрой помощи.

Кадры с места происшествия Источник: Жесть Ярославль / T.me

Кадры с места происшествия опубликовали очевидцы.

— Что, там зажало кого-то? — спросил очевидец на видео.

— Да, сейчас грузить будут, — ответил ему другой.

Как сообщили в полиции, в ДТП пострадал пассажир легковушки.