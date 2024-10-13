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Происшествия «Пешехода откачивают»: в Ярославле иномарка влетела в ограждение у храма. Видео

«Пешехода откачивают»: в Ярославле иномарка влетела в ограждение у храма. Видео

В полиции раскрыли подробности аварии

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Возле храма на Большой Федоровской пешеход попал под колеса иномарки

Вечером 12 октября в Красноперекопском районе Ярославля иномарка заехала на ограждение. Всё случилось у Федоровской церкви на улице Большая Федоровская, 72.

— Долетались. Видимо, пешехода откачивают, — пишут в Telegram-канале «Ярославль LIVE/Лайв (18+)».

Судя по кадрам с места аварии, машина заехала на ограждение вдоль тротуара, дорогостоящая иномарка застыла под наклоном.

По словам очевидцев, пострадавшего откачивали медики

Как уточнили 76.RU в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области, из пешеходов в аварии никто не пострадал.

 — В 18:07 в районе дома № 75 по улице Большая Федоровская произошло ДТП. По предварительной информации, мужчина, управляя автомобилем «Мерседес», совершил наезд на дорожное ограждение, — объяснили 76.RU в полиции.

В аварии пострадал 22-летний водитель «Мерседеса». На видео, предварительно, медики оказывают ему помощь.

— Оказана разовая медицинская помощь. Сотрудниками полиции проводится проверка по данному факту, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — добавили в управлении МВД.

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