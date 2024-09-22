Дома уходят под воду и разрушаются, а дороги смывает вместе с людьми: Японию накрыл мегаливень — видео

Несколько человек пропали без вести Источник: сайт телеканала NHK











В нескольких японских городах из-за сильных ливней реки вышли из берегов, и сошли оползни. Есть погибший. Власти эвакуируют жителей, а пострадавшие обращаются за помощью в службы спасения. По информации местных СМИ, более 6 тысяч домов остались без электричества.

Местные жители делятся кадрами ЧП Источник: 360.ru / Telegram

Сотрудники полиции сообщили, что четыре дома, которые находились вдоль рек, смыло. Они также отметили, что без вести пропали порядка 6 человек, указано на сайте телеканала NHK.

По 5-бальной шкале, такой ливень — самый опасный Источник: сайт телеканала NHK

— Ливней такого уровня в этом регионе никогда раньше не было. Жители должны немедленно обеспечить свою безопасность. Опасность для их жизней неизбежна, — заявил Сугимото Сатоши — представитель Японского метеорологического агентства.

По данным СМИ, с вечера 20 сентября до 13:00 22 сентября в городе Ваджима выпало около 500 миллиметров осадков. А в Сузу количество осадков составило примерно 400 миллиметров.

В соцсетях публикуют видео происшествия Источник: 360.ru / Telegram

— По данным Министерства общенациональных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма, в префектуре Исикава вышли из берегов 12 рек, — указано на сайте телеканала NHK.

Жителей эвакуируют Источник: cайт телеканала NHK

Президент группы по контролю эрозии Japan SABO Association — Хироюки Оно — отмечает, что у региона Ното очень крутой рельеф, что создает условия для оползней. По словам эксперта, в первый день 2024 года в этом районе произошло сильное землетрясение, которое нарушило структуру почвы и повысило риск оползней, даже если будет небольшой дождь.