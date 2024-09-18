Десятки машин скорой и полиции. Что происходит в центре Москвы, где вооруженные люди попытались захватить офис Wildberries

Что сейчас происходит в центре Москвы, где вооруженные люди попытались захватить офис Wildberries Источник: Роман Красильников / MSK1.RU











В среду, 18 сентября, в центре Москвы произошла стрельба в офисе Wildberries на Моховой улице. Владислав Бакальчук с охраной попытался незаконно пройти в офис. Как сообщила Татьяна Бакальчук, три человека пострадали в результате стрельбы.

Подробнее о ЧП мы рассказываем в онлайн-репортаже.

Толпы студентов находятся в здании МГУ во время стрельбы Источник: Роман Красильников / MSK1.RU

Источник: Роман Красильников / MSK1.RU

Рядом с бизнес-центром «Романов двор», где и произошел конфликт, находится здание факультета журналистики МГУ. Студенты сейчас остаются в здании, их не выпускают. Те, кому удалось выйти на улицу, не могут покинуть территорию университета.

Источник: Роман Красильников / MSK1.RU











Представитель факультета сообщил MSK1.RU, что «студенты находятся внутри здания, занятия идут в штатном режиме в соответствии с расписанием».

Около здания сейчас дежурит несколько десятков машин скорой помощи и полицейских.

Источник: Роман Красильников / MSK1.RU Источник: Роман Красильников / MSK1.RU

Источник: Роман Красильников / MSK1.RU

Несколько вооруженных людей вломились в здание бизнес-центра «Романов двор», который находится напротив журфака МГУ и Кремля. Осколки стекол и части выбитых дверей валяются около входа в бизнес-центр. А у территории стоят несколько вооруженных силовиков.

Источник: Роман Красильников / MSK1.RU











Источник: Mash / T.me

Владислав Бакальчук назвал масштабной провокацией ситуацию у офиса Wildberries.

Источник: Роман Красильников / MSK1.RU Источник: Роман Красильников / MSK1.RU

По словам корреспондента MSK1.RU, работников офиса эвакуировали, к месту съезжаются машины полиции. Студенты сообщают, что в кареты скорой помощи погрузили несколько раненых мужчин.