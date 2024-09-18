НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +23

3 м/c,

зап.

 765мм 47%
Подробнее
3 Пробки
USD 91,43
EUR 101,51
Атака БПЛА
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Убрали лавки с остановки
Лучшие бизнес-идеи страны
Что полыхает в Брагине
Нашли тело в подвале
Куда съездить на выходных
Мэр вспылил
Происшествия Стрельба у офиса Wildberries Десятки машин скорой и полиции. Что происходит в центре Москвы, где вооруженные люди попытались захватить офис Wildberries

Десятки машин скорой и полиции. Что происходит в центре Москвы, где вооруженные люди попытались захватить офис Wildberries

Три человека пострадали в результате стрельбы, заявила Татьяна Бакальчук

213
Написать комментарий

Что сейчас происходит в центре Москвы, где вооруженные люди попытались захватить офис Wildberries

В среду, 18 сентября, в центре Москвы произошла стрельба в офисе Wildberries на Моховой улице. Владислав Бакальчук с охраной попытался незаконно пройти в офис. Как сообщила Татьяна Бакальчук, три человека пострадали в результате стрельбы.

Подробнее о ЧП мы рассказываем в онлайн-репортаже.

Толпы студентов находятся в здании МГУ во время стрельбы

Рядом с бизнес-центром «Романов двор», где и произошел конфликт, находится здание факультета журналистики МГУ. Студенты сейчас остаются в здании, их не выпускают. Те, кому удалось выйти на улицу, не могут покинуть территорию университета.

Представитель факультета сообщил MSK1.RU, что «студенты находятся внутри здания, занятия идут в штатном режиме в соответствии с расписанием».

Около здания сейчас дежурит несколько десятков машин скорой помощи и полицейских.

Несколько вооруженных людей вломились в здание бизнес-центра «Романов двор», который находится напротив журфака МГУ и Кремля. Осколки стекол и части выбитых дверей валяются около входа в бизнес-центр. А у территории стоят несколько вооруженных силовиков.

Владислав Бакальчук назвал масштабной провокацией ситуацию у офиса Wildberries.

По словам корреспондента MSK1.RU, работников офиса эвакуировали, к месту съезжаются машины полиции. Студенты сообщают, что в кареты скорой помощи погрузили несколько раненых мужчин.

Если вы что-то знаете о произошедшем, расскажите об этом редакции MSK1.RU.

Звоните+7 982 630 3102
Мы в соцсетях

ПО ТЕМЕ
Стрельба ЧП ЧС Происшествие Wildberries
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Придется раскошелиться? Сколько стоит отпуск в Москве с ребенком — опыт туристки
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
«Обладают особыми способностями»: астролог рассказала о секретном 13-м знаке зодиака
Мария Кучма
Мнение
Сиквел «Слова пацана»? Кинокритик раскрыл детали нового сериала «Комбинация» про группу из 90-х
Анонимное мнение
Мнение
Одни боятся, другие женятся: откуда взялись мифы вокруг пятницы 13-го и что делать в этот день
Алина Шадрина
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление