В Ярославле на ходу задымился трамвай. Что там случилось, видео

Вечером 17 сентября в Ярославле на ходу задымился трамвай № 1, следующий по маршруту «улица Свердлова — улица Чкалова. Произошедшее сняли на видео проезжавшие мимо автомобилисты.
— Трамвай дымит, — написали они в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».
Директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог в беседе с 76.RU объяснил, в чем дело. По его словам, случилась нештатная ситуация, но повода для беспокойства нет.
— Никакого возгорания не было, ничего серьезного не произошло. Задымились соленоиды — тормоза. Водитель развел соленоиды и уехал на базу, — рассказал Денис Пырлог. — Это нормальная обыденная история.
Директор «Яргорэлектротранса» уточнил, что не в курсе, были ли в трамвае пассажиры.
— Про пассажиров сказать не могу, скорее всего, были. Но даже если так, водитель продолжил движение, высадил пассажиров и уехал в депо. Это не неисправность, а небольшая нештатная ситуация, — объяснил Денис Пырлог.