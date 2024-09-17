В Ярославле на ходу задымился трамвай. Что там случилось, видео

Мы узнали, что случилось Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / T.me











Вечером 17 сентября в Ярославле на ходу задымился трамвай № 1, следующий по маршруту «улица Свердлова — улица Чкалова. Произошедшее сняли на видео проезжавшие мимо автомобилисты.

— Трамвай дымит, — написали они в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог в беседе с 76.RU объяснил, в чем дело. По его словам, случилась нештатная ситуация, но повода для беспокойства нет.

Очевидцы поделились видео с места в социальных сетях Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / T.me

— Никакого возгорания не было, ничего серьезного не произошло. Задымились соленоиды — тормоза. Водитель развел соленоиды и уехал на базу, — рассказал Денис Пырлог. — Это нормальная обыденная история.

Директор «Яргорэлектротранса» уточнил, что не в курсе, были ли в трамвае пассажиры.