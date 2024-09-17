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Происшествия В Ярославле на ходу задымился трамвай. Что там случилось, видео

В Ярославле на ходу задымился трамвай. Что там случилось, видео

Очевидцы показали, что происходило на месте

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1 комментарий

Мы узнали, что случилось

Вечером 17 сентября в Ярославле на ходу задымился трамвай № 1, следующий по маршруту «улица Свердлова — улица Чкалова. Произошедшее сняли на видео проезжавшие мимо автомобилисты.

— Трамвай дымит, — написали они в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог в беседе с 76.RU объяснил, в чем дело. По его словам, случилась нештатная ситуация, но повода для беспокойства нет.

Очевидцы поделились видео с места в социальных сетях

— Никакого возгорания не было, ничего серьезного не произошло. Задымились соленоиды — тормоза. Водитель развел соленоиды и уехал на базу, — рассказал Денис Пырлог. — Это нормальная обыденная история.

Директор «Яргорэлектротранса» уточнил, что не в курсе, были ли в трамвае пассажиры.

— Про пассажиров сказать не могу, скорее всего, были. Но даже если так, водитель продолжил движение, высадил пассажиров и уехал в депо. Это не неисправность, а небольшая нештатная ситуация, — объяснил Денис Пырлог.

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Трамвай Задымление Общественный транспорт ЯрГЭТ
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Комментарии
1
Гость
17 сентября 2024, 19:34
что что, задымление там случилось. Школьники вэйп прикурили.
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