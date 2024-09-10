«Был очень громкий взрыв, дом шатнуло»: жители рассказали, как пережили массовую атаку дронов на Москву

Сегодня ночью беспилотники массово атаковали регионы России. Множество из них полетело в сторону Москвы. В результате ЧП есть погибшая и пострадавшие.
— В доме на Спортивном проезде (Раменское, Подмосковье) пострадали три человека. Все они госпитализированы в Раменскую больницу. Погибла 46-летняя женщина (ранее сообщалось о гибели 9-летнего ребенка, эта информация не подтвердилась). В пунктах временного проживания заселены 43 человека. Всех разместили и организовали горячее питание, — написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
Мы ведем онлайн-репортаж с места происшествия.
Информация о взрывах начала поступать еще ночью. На видео, которые прислали очевидцы, слышны крики.
— Около 03:30 ночи был слышен очень сильный «взрыв/хлопок» в Видном, еще один, менее сильный, спустя минут 40. Около 5 утра опять гул и хлопок, — рассказывает Анна.
— Я не понимала, что происходит, я выпала с кровати, и меня трясло, у соседа машина сигналить начала, и мимо проехали две пожарные машины, потом эти взрывы продолжались, еще три взрыва. У меня кости тряслись, я думала, если еще раз так будет, у меня сердце лопнет. Ужас, всю ночь не спала, позже я подумала, что сделала что-то не так, это беспилотники, набираю в инете, тут же напечатали, что Жуковский атакован, — рассказывает Мария корреспонденту Городских порталов.
— Я тряслась, пряталась, взрывы были сильные, что я вылетела из кровати, — сообщила другая жительница.
Атаке подверглись и другие города Подмосковья.
— Продолжается атака вражеских БПЛА. Еще один сбит в городском округе Коломна, — написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
— Коломенский район. Пару часов назад был очень громкий взрыв, дом шатнуло, — сообщает очевидец о том, как это было.
Однако беспилотники атаковали не только многоэтажные дома. В подмосковном Раменском на крышу частного дома упал беспилотник, а потом взорвался.
Сейчас на месте работают все оперативные службы.
Помимо Московской области, ВСУ атакуют и другие регионы России. В Брянской области сбито 59 беспилотников. Также в Калужской области система ПВО уничтожила семь дронов. По предварительным данным, жертв и разрушений в этих областях нет.