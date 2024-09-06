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Происшествия «Пинайте ее!» Отец девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой избил пенсионерку на глазах у детей. Видео

«Пинайте ее!» Отец девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой избил пенсионерку на глазах у детей. Видео

Потерпевшая написала заявление в полицию, обвиняя в побоях главу семейства

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6 комментариев

Инцидент произошел во дворе дома, на детской площадке

Евгений Тепляков, отец девочки-вундеркинда Алисы, которая поступила в МГУ в 8 лет, избил женщину на детской площадке. Ее внучку начали забрасывать песком другие дети Теплякова. В ответ на замечания женщину избили. Пенсионерка уже обратилась в полицию, обвиняя в побоях именно Евгения.

— Когда мальчик набрал песок и хотел в мою внучку годовалую кинуть опять, я его оттолкнула от нее. Вызвали папу. Папа на меня набросился с кулаками… Он меня уронил и начал пинать и своим детям сказал, чтобы они тоже пинали, что и произошло, — рассказала Елена РЕН ТВ.

После случившегося потерпевшая обратилась за помощью к юристу — Антону Папкову. Он выложил видео, на котором, по его словам, запечатлен весь инцидент. На кадрах заметно, как некий мужчина сначала несколько раз подходит к кому-то на скамейке, склоняясь над этим человеком. После очередного подхода он набрасывается на сидящего, а к нему на помощь подбегают дети и тоже участвуют в потасовке.

Видеозапись с детской площадки

По словам юриста, женщина является медработником, сейчас вышла на пенсию. Она живет в соседнем доме. 2 сентября, когда произошло нападение, потерпевшая вышла погулять во двор со своей внучкой. В песочнице уже играли семь детей Теплякова. Кидаться песком стал Хеймдалль (один из детей Теплякова), пишет «Комсомольская правда». Женщина сказала детям уходить с площадки, после чего Алиса Теплякова позвонила отцу. Он пришел не один, а вместе со своей женой — Наталией. Нападая, мужчина вырвал телефон из рук Елены и ударил в висок. Когда женщина упала на землю, глава семейства сказал детям: «Пинайте ее!»

После происшествия пенсионерка обратилась в травмпункт, где ей сделали компьютерную томографию, поскольку после удара у нее могли появиться трещина в кости или внутренняя гематома. Однако опасения не подтвердились. После она пошла в полицию и написала заявление на Евгения Теплякова.

Семья Тепляковых стала известна после того, как старшая дочь Алиса окончила школу в 8 лет и поступила в МГУ. Девочка сдала ЕГЭ по русскому языку на 82 балла, по математике — на 76 баллов, по биологии — на 64 балла. Ее брат Хеймдалль также поступил в МГУ в возрасте восьми лет. Недавно восьмилетняя Лейя Теплякова, еще один ребенок в семье вундеркиндов, получила аттестат о среднем образовании. После торжественной части, девочка вместе с другими выпускниками отправилась на торжество по случаю окончания школы. Евгений Тепляков планирует, что она также поступит в МГУ, но не раскрывает, на какую специальность.

ПО ТЕМЕ
Алиса Теплякова Вундеркинд Семья Тепляковых Евгений Тепляков МГУ
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Комментарии
6
Гость
6 сентября 2024, 10:17
интересно: "вундеркиндов" из своих детей он делал теми же методами и средствами?
Гость
6 сентября 2024, 10:25
Пенсиогерку можно,сдачи не сдаст,слабо с мужиками.
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