В числе пострадавших — ребенок. В Ярославской области депутат на иномарке попала в ДТП

— Есть такое. Мы сейчас находимся в приемном покое, она на приеме у врача. Мы никаких комментариев не даем, потому что не владеем достоверной информацией. Ей что-то делают. Мы пока в ожидании, — рассказал в беседе с 76.RU помощник Марины Степановой Алексей. Он ответил по ее телефону.