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Происшествия Депутат попала в ДТП в Рыбинске онлайн-трансляция В числе пострадавших — ребенок. В Ярославской области депутат на иномарке попала в ДТП

В числе пострадавших — ребенок. В Ярославской области депутат на иномарке попала в ДТП

На перекрестке в Рыбинске столкнулись «Танк» и автобус с людьми

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8 комментариев

Утром 5 сентября в центре Рыбинске после столкновения с иномаркой «Танк» автобус врезался в стену дома. По данным полиции, пострадали 8 человек, их увезли в больницу.

В этом онлайн-репортаже рассказываем всё, что известно о ДТП.

Анастасия Вязигина

Комментарий регионального отделения «Единой России»

Предприниматель Марина Степанова избрана в Ярославскую облдуму от партии «Единая Россия». В партии также прокомментировали аварию с участием депутата. Официальное обращение обнародовано в соцсетях и на официальном сайте отделения.

— Все обстоятельства произошедшего в настоящий момент устанавливаются компетентными органами. Мы разговаривали с Мариной Владимировной. Она будет оказывать всестороннюю поддержку и помощь пострадавшим в результате ДТП. Я желаю скорейшего выздоровления ей и всем участникам происшествия. Будьте внимательны на дорогах, — цитируют слова секретаря регионального отделения партии Евгения Чуркина в партии.

Анастасия Вязигина

Автобус, в который врезалась иномарка, курсирует по маршруту № 16 (Железнодорожный вокзал — Микрорайон ГЭС-14), его обслуживает перевозчик ООО «ПАТП-8».

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», компания образована 13 сентября 2013 года, учредителем и директором с 2019 года числится Виталий Козин. На конец 2023 года перевозчик заработал 33,7 миллиона рублей. В мае 2024 года «ПАТП-8» выиграло несколько контрактов на обслуживание маршрутов в Ярославской области, в том числе в Рыбинке.

Анастасия Вязигина

Устанавливать детали аварии будут сотрудники Следственного комитета.

— Следователями устанавливаются обстоятельства ДТП с участием автомобиля и маршрутного автобуса, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области. — На место происшествия прибыли следователи и криминалисты следственного управления. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Анастасия Вязигина

Выросло число пострадавших

Количество пострадавших увеличилось до 10 человек, в том числе ребенок. Как сообщили 76.RU в пресс-службе областного Минздрава, 7 человек проходят лечение в больнице, их состояние оценивается как средней тяжести.

Анастасия Вязигина

Момент ДТП попал на видео

Момент ДТП на перекрестке попал в объектив городских камер. Запись прислал читатель 76.RU.

Анастасия Вязигина

Детали ДТП раскрыл врио начальника отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Рыбинское» Алексей Володкин:

— В 7 часов 40 минут на пересечении улиц Луночарского-Карякинская произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительной информации, водитель, управляя автомашиной «Танк», при выезде с второстепенной дороги не уступил дорогу автобусу, движущемуся по главной дороге. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель машины «Танк» — женщина, водитель автобуса и 6 пассажиров. Все доставлены в медицинские учреждения города Рыбинска.

Кадры с места аварии показали в Госавтоинспекции

Анастасия Вязигина

Предварительная причина ДТП

В ГАИ назвали предварительную причину аварии в Рыбинске. По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, депутат, владелица фермерского хозяйства Марина Степанова не уступила дорогу автобусу.

— По предварительной информации, водитель-женщина, управляя автомобилем TANK, при выезде со второстепенной дороги не уступила дорогу автобусу ПАЗ, двигающемуся по главной дороге, — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

В больницу доставлены оба водителя и шесть пассажиров автобуса.

Жители Рыбинска обратили внимание, что на перекрестке у Карякинского сада нередко случаются аварии.

— Это очень аварийный перекресток. Аварии там регулярно. Достаточно посмотреть на мятый забор диспансера. Причина такая — этот перекресток нерегулируемый и на нем большой трафик, — пишет в группе «Авто Новости Рыбинск» Николай Васильев.

Анастасия Вязигина

В ДТП попала депутат облдумы

За рулем иномарки «Танк», столкнувшейся с автобусом в Рыбинске, была депутат облдумы, предприниматель Марина Степанова.

— Есть такое. Мы сейчас находимся в приемном покое, она на приеме у врача. Мы никаких комментариев не даем, потому что не владеем достоверной информацией. Ей что-то делают. Мы пока в ожидании, — рассказал в беседе с 76.RU помощник Марины Степановой Алексей. Он ответил по ее телефону.

Марина Степанова родом из Новосибирской области. Сейчас живет в Рыбинске. Ей 49 лет. Она окончила Коломенский педагогический институт по специальности «педагогика и методика начального обучения». Но стала не педагогом, а индивидуальным предпринимателем — главой собственного фермерского хозяйства в Рыбинске, которое торгует мясом, полуфабрикатами, салом, голубцами, пельменями, колбасами и другими продуктами. Также Степанова — депутат муниципального совета Рыбинска.

Анастасия Вязигина

Рыбинская городская прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту аварии.

Прокуратура проверит ход проверки по факту ДТП

Автобус двигался по маршруту № 16т

Анастасия Вязигина

Что известно о состоянии пострадавших

8 пострадавших доставлены в больницу № 2 имени Пирогова в Рыбинске. Об этом порталу 76.RU рассказали в пресс-службе областного Министерства здравоохранения:

— Тяжелых нет, погибших нет. В настоящее время идет диагностика пострадавших. После обследования, исходя из степени состояния и необходимости будет решаться вопрос о госпитализации, — прокомментировали 76.RU в Минздраве.

Первые фото с места аварии. От удара общественный транспорт с пассажирами улетел в дом.

Транспорт снес ограждение

Автобус влетел в стену

У иномарки разбита передняя часть

Анастасия Вязигина

Комментарий полиции

Всё случилось в 07:40. На пересечении улиц Луначарского и Карякинской, рядом с Карякинским парком, столкнулись иномарка «Танк» и ПАЗ, работающий по маршруту № 16т.

— По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 7 пассажиров автобуса и женщина-водитель иномарки, все доставлены в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, — прокомментировали в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

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Комментарии
8
Гость
5 сентября 2024, 10:26
а че комменты трете? про депутатов писать низя? У нас же сама свободная пресса в мире.
Гость
5 сентября 2024, 10:06
Да какой же это танк , это не танк, а так танчик , светляк МС-1
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