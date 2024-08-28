Загорелся топливный склад, дома уничтожены, аэропорт Казани закрыли: беспилотники массово атаковали регионы России

Прошедшей ночью Ростовскую, Воронежскую, Брянскую и Белгородскую области атаковали беспилотники. Из-за этого несколько домов в приграничье оказались разрушены, а где-то начались крупные пожары.
— В Каменском районе в результате атаки БПЛА произошло возгорание на топливном складе. Пострадавших нет. В тушении задействованы силы экстренного реагирования. Угроза распространения огня на жилые дома отсутствует, — сообщил губернатор Ростовской области Владимир Голубев в своем Telegram-канале.
Около 03:00 ночи над Ростовской областью уничтожили 4 БПЛА, заявил Голубев. По его данным, информации о пострадавших пока нет.
В Воронежской области после попадания обломков сбитого дрона произошло возгорание рядом с взрывоопасными объектами. Детонации не было, отметил глава области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Жителей двух населенных пунктов временно эвакуировали в ПВР в районный центр, указано в сообщении. По информации губернатора, пожар удалось потушить местными силами, а разрушений и пострадавших нет.
Всего над этими регионами сбили 12 украинских дронов, рассказали в Минобороны.
Сегодня ночью дроны-камикадзе атаковали и Брянскую область. Один из них сбросил взрывное устройство на дом, начался пожар, написал глава области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
— Возгорание полностью ликвидировано. Угрозы распространения огня не допущено, — говорится в сообщении.
В Белгородской области на село Петровка и село Новостроевка-Первая беспилотники сбросили взрывные устройства, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
— В результате сбросов взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов сгорели три частных домовладения (в селе Петровка — прим. ред.). Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте, — пишет Гладков.
А после атаки на село Новостроевка-Первая сгорели два частных дома, одно сооружение и три машины. Еще один дом поврежден.
Также из-за угрозы атаки беспилотниками 28 августа аэропорт Казани временно закрыли. Аэродром не принимает и не отправляет рейсы с 7:00 МСК, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко в Telegram-канале.
— Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет, — отметил он.
Самолеты, которые летели в столицу Татарстана, полетят в Самару, заявили в аэропорту.
Позднее ввели временные ограничения и в соседнем аэровокзале Нижнекамска, сообщает Кореняко.
— С 09:00 МСК для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены также в аэропорту Нижнекамска (код ICAO: UWKE) — он не принимает и не отправляет рейсы, — говорится в сообщении.
Воздушные суда летят на аэродромы Ижевска, Уфы и Самары, отметили в аэропорту Нижнекамска.