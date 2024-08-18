В села на границе с Украиной закрыли въезды из-за атак ВСУ: главные события уходящей недели

Последствия атак беспилотников Источник: Настоящий Гладков / T.me











Уходящая неделя ознаменовалась жестокими преступлениями. В Перу убили россиянку. В Екатеринбурге вынесли приговор серийному педофилу. У певицы Ларисы Долиной мошенники отбирают квартиру. Приграничные регионы продолжают атаковать ВСУ, к ликвидации последствий и защите жителей подключились федеральные власти.



В мире постоянно разворачивается множество событий. Кратко расскажем о самых значимых из них, которые произошли за прошедшую неделю.

Ситуация на границе

Украинские военные вновь пытались прорваться на территорию РФ. Всю неделю на границе шли бои. В Минобороны сообщили об отражении атак и больших потерях среди ВСУ.

Над российскими городами продолжают замечать беспилотники. В большей степени от их атак страдают приграничные регионы. В результате на этой неделе там сгорело несколько автомобилей, некоторые здания разрушены или побиты, есть пострадавшие.

Разрушения в Шебекино Источник: Настоящий Гладков / T.me











На происходящее отреагировал президент России Владимир Путин. Он считает, что Украина пытается улучшить свои позиции перед переговорами, нанося удары по мирному населению и объектам ядерной энергетики.

Путин поставил главной задачей выбить противника с российской территории и обеспечить прикрытие границы. Президент подчеркнул, что Россия готовит достойный ответ на такую провокацию и не прекратит проведение спецоперации.

Режим ЧС федерального уровня

В Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Теперь регион сможет получить дополнительную поддержку. Ситуацию под личный контроль взял министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что полагается местным жителям:

единовременная выплата пострадавшим жителям — 15 тысяч рублей;

за частичную потерю имущества первой необходимости — 75 тысяч рублей;

за полную потерю имущества — 150 тысяч рублей;

за легкое ранение — 300 тысяч рублей;

за среднее и тяжелое ранение — 600 тысяч рублей;

единовременное пособие членам семей погибших мирных жителей — 3 млн рублей;

частичная компенсация за аренду жилья тем, чьи дома разрушены или непригодны для проживания — 20 тысяч рублей в месяц и 40 тысяч рублей в месяц для многодетных семей;

также будут восстанавливать жилье и выплачивать компенсацию за поврежденный транспорт.

Однако въезд на наиболее опасные территории области закрывают. Людей отселяют в пункты временного размещения, подальше от российско-украинской границы.

У Ларисы Долиной отобрали квартиру

Телефонные мошенники обманули певицу. Представившись силовиками, они убедили Ларису Долину продать квартиру в элитном ЖК в Хамовниках и перевести им деньги от сделки, а также другие сбережения.

Она сама организовала продажу пятикомнатной квартиры за 112 миллионов рублей. Певица еще в мае получила задаток, но это была лишь уловка, чтобы усыпить ее бдительность.

Мошенники пытались также заложить дачу Ларисы Долиной и оформить под залог ее недвижимости кредитные продукты на более чем 50 миллионов рублей.

После инцидента артистка подняла цены на концерты в 2,5 раза. Теперь за выступление придется заплатить 4 миллиона, раньше стоимость составляла 1,5 миллиона, по данным Mash.

Глюк'oZа отказалась от лечения в рехабе

Певица Наталья Чистякова-Ионова после скандального концерта в Красноярске, где материлась и трогала себя за интимные места, подверглась жесткой критике зрителей. Ее бывший продюсер Максим Фадеев даже пригрозил, что запретит певице выступать под псевдонимом Глюк'oZа и петь его песни.



С ней связались сразу несколько клиник, предлагая свою помощь, но артистка отказалась, боясь нового скандала. Как пишет Mash, она лечится дома. К ней приходят проверенные врачи.

Крушение бомбардировщика

В Иркутской области разбился военный самолет Ту-22. Четыре человека успели катапультироваться. Они получили травмы различной степени тяжести. Позднее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о гибели одного из членов экипажа.

Самолет упал в безлюдной местности при выполнении планового полета. Предварительной причиной крушения назвали техническую неисправность.

Местные сразу бросились на помощь экипажу Источник: IrCity.RU

Учителя-педофила отправили в тюрьму

Евгений Полежаев работал учителем музыки в поселке Кузино Свердловской области. В его деле 136 эпизодов сексуально-насильственных действий и 22 пострадавших в возрасте от 9 до 12 лет. Сообщалось, что он снимал свои преступления на камеру и продавал. Семья Полежаева считает, что его подставили.

Он признал свою вину, и теперь ему предстоит 23 года лишения свободы. Также бывший учитель будет проходить амбулаторное лечение.

Также ему необходимо будет заплатить от 100 до 700 тысяч рублей каждому пострадавшему в зависимости от степени нанесенного вреда.

Россиянку убили в Перу

В Перу в городе Юримагуас убили россиянку, сообщил Верховный суд страны. В преступлении подозревают гражданина Украины.

Полиция арестовала 38-летнего Ивана Кузьмина. По версии следствия, он избил 44-летнюю Людмилу Лазаренко, а затем расчленил. При задержании мужчина вел себя неадекватно, покусал полицейских и угрожал самоубийством. У женщины осталось двое детей.

Вулкан и землетрясение

У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение. Как сообщили в Камчатском филиале геофизической службы РАН, толчки были силой до шести баллов.

Последствия продземнывх толчков Источник: «Инцидент Камчатка» / T.me

В регионе объявлен красный авиационный код в связи с извержением вулкана Шивелуч. Его активность опасна для местных и международных авиаперевозок, сообщается в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Извержение вулкана Шивелуч



Источник: Фролов Виктор / ИВиС ДВО РАН











Вспышка оспы

В странах Африки выявили более 17 тысяч случаев заражения оспой обезьян, сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса. От вируса уже погибли 517 человек в 16 государствах. Число случаев заражения по сравнению с прошлым годом выросло на 160%.

ВОЗ объявила оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. В Роспотребнадзоре заверили, что россиянам переживать не стоит. В стране заблаговременно и на системной основе проводятся все меры для выявления инфекции.

Паралимпийские игры 2024 в Париже

Для участия в Паралимпиаде 85 российских атлетов из 92 получили аккредитацию. Остальные семь спортсменов еще проходят проверку.