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Происшествия Вынесло на встречку из-за оторвавшегося колеса: женщина-водитель погибла в ДТП в Ярославской области

Вынесло на встречку из-за оторвавшегося колеса: женщина-водитель погибла в ДТП в Ярославской области

Происшествие случилось на дороге Рыбинск-Глебово

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3 комментария

Страшное ДТП произошло на дороге в Рыбинском районе

Женщина-водитель погибла в жестком ДТП в Ярославской области. Авария произошла в пятницу, 16 августа в 16:10 на дороге Рыбинск-Глебово у поселка Юбилейного. Столкнулись УАЗ и легковой автомобиль «Рено Меган».

— По предварительной информации, у автомобиля УАЗ, движущегося со стороны Рыбинска, отлетело колесо. В результате машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Рено Меган», ехавшим навстречу, — сообщили в УГИБДД УМВД России по Ярославской области.

После столкновения УАЗ опрокинулся на бок, а второй автомобиль вылетел с дороги. За рулем УАЗа был 38-летний мужчина. Он серьезно не пострадал. А вот 41-летняя водитель-женщина из «Рено Меган» скончалась до приезда скорой помощи. Два пассажира этого же автомобиля получили травмы.

После ДТП на дороге образовалась огромная пробка. Сейчас дорожная ситуация в месте ДТП выровнялась.

В Госавтоинспекции рассказали подробности аварии

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ДТП Происшествие Авария Погиб водитель Погибла женщина
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Комментарии
3
Гость
16 августа 2024, 20:53
Старые машины Старые самолёты Всё строго по плану
Гость
16 августа 2024, 20:52
Пока едет оптимизированная скорая любой умрёт
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