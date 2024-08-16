Вынесло на встречку из-за оторвавшегося колеса: женщина-водитель погибла в ДТП в Ярославской области

Страшное ДТП произошло на дороге в Рыбинском районе Источник: «Авто Новости Рыбинск» / Vk.com











Женщина-водитель погибла в жестком ДТП в Ярославской области. Авария произошла в пятницу, 16 августа в 16:10 на дороге Рыбинск-Глебово у поселка Юбилейного. Столкнулись УАЗ и легковой автомобиль «Рено Меган».

— По предварительной информации, у автомобиля УАЗ, движущегося со стороны Рыбинска, отлетело колесо. В результате машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Рено Меган», ехавшим навстречу, — сообщили в УГИБДД УМВД России по Ярославской области.

После столкновения УАЗ опрокинулся на бок, а второй автомобиль вылетел с дороги. За рулем УАЗа был 38-летний мужчина. Он серьезно не пострадал. А вот 41-летняя водитель-женщина из «Рено Меган» скончалась до приезда скорой помощи. Два пассажира этого же автомобиля получили травмы.

После ДТП на дороге образовалась огромная пробка. Сейчас дорожная ситуация в месте ДТП выровнялась.