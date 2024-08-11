«Услышали хлопок и звук торможения»: в центре Ярославля столкнулись легковушки ВАЗ и «Фольксваген»

ДТП произошло субботним вечером в центре Ярославля Источник: Жесть Ярославль / T.me











Вечером 10 августа в центре Ярославля произошло ДТП. В Кировском районе столкнулись легковушки ВАЗ и «Фольксваген». О произошедшем рассказали жители соседних от дороги домов, где и случилось ДТП.

— Услышали хлопок и звук торможения из дома, побежали смотреть, мало ли, кому помощь нужна, но кроме машин, как мы поняли, никто не пострадал, — написали в группе «Жесть Ярославль».

Судя по опубликованным в соцсетях фото, основной удар пришелся на лобовую часть авто. Всю переднюю область машины смяло в груду металла. В районе места столкновения валяются разбитые части автомобиля.

В полиции подтвердили нашему порталу факт ДТП и уточнили, что происшествие обошлось без пострадавших.