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Происшествия «Услышали хлопок и звук торможения»: в центре Ярославля столкнулись легковушки ВАЗ и «Фольксваген»

«Услышали хлопок и звук торможения»: в центре Ярославля столкнулись легковушки ВАЗ и «Фольксваген»

Фото с места ДТП

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3 комментария
ДТП произошло субботним вечером в центре Ярославля

Вечером 10 августа в центре Ярославля произошло ДТП. В Кировском районе столкнулись легковушки ВАЗ и «Фольксваген». О произошедшем рассказали жители соседних от дороги домов, где и случилось ДТП.

— Услышали хлопок и звук торможения из дома, побежали смотреть, мало ли, кому помощь нужна, но кроме машин, как мы поняли, никто не пострадал, — написали в группе «Жесть Ярославль».

Судя по опубликованным в соцсетях фото, основной удар пришелся на лобовую часть авто. Всю переднюю область машины смяло в груду металла. В районе места столкновения валяются разбитые части автомобиля.

В полиции подтвердили нашему порталу факт ДТП и уточнили, что происшествие обошлось без пострадавших.

— ДТП произошло в 22:35 на перекрестке улицы Свободы и проспекта Толбухина. По имеющимся данным, пострадавших нет, — сообщили 76.RU в пресс-службе управлении МВД России по Ярославской области.

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Комментарии
3
Гость
11 августа 2024, 10:14
Добро пожаловать в ряды пешеходов! К 2030 году будет двойное повышение цен на авто так что ария пешеходов увеличится.
Гость
11 августа 2024, 10:21
они никогда не сталкивались до этого...
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