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Происшествия Спецоперация на Украине ВСУ атаковали Курскую область с танками и бронемашинами. В Россию пытались прорваться до 300 человек

ВСУ атаковали Курскую область с танками и бронемашинами. В Россию пытались прорваться до 300 человек

Штурмовая авиация РФ нанесла удары по военным и технике ВСУ

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49 комментариев
Территорию атаковали 300 военных, 11 танков и 20 бронемашин

В Курской области войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражают атаки ВСУ. О происходящем сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, с восьми часов утра ВСУ атакует территорию России в районах приграничных населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области. Атака ведется силами 300 человек из состава 22-й механизированной бригады ВСУ. Также задействованы 11 танков и 20 бронемашин.

Вооруженные силы РФ и пограничные войска ФСБ РФ уничтожили шесть украинских танков, две боевые машины пехоты и четыре бронетранспортера ВСУ, три боевые бронированные машины «Козак».

Штурмовая авиация нанесла удары по военным и технике ВСУ в районе Басовки, Журавки, Юнаковки, Беловод и Храповщины Сумской области. В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении.

Врио губернатора региона Алексей Смирнов рассказал в своем Telegram-канале, что минувшим утром населенные пункты Курской области подверглись массированному обстрелу со стороны Украины. В результате атаки скончался один житель региона.

Кроме того, в результате обстрела пострадало более десяти человек, среди которых есть дети. Два человека были ранены в Глушковском районе, еще столько же — в Большесолдатском. Один человек пострадал в Рыльском районе.

По данным Минобороны, дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 11 беспилотников самолетного типа над Курской областью и один над Белгородской. В свою очередь, за ночь 6 августа Алексей Смирнов трижды писал о сбитых украинских БПЛА самолетного типа: сначала были уничтожены три, потом еще 11, а к 6:52 — в общей сложности 26 беспилотников.

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Атака ВСУ РФ ФСБ Военные
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Комментарии
49
Гость
6 августа 2024, 19:16
как-то буферная зона не в ту сторону двигается, не замечаете?
Гость
6 августа 2024, 19:43
И когда мы расчехлим ядерную дубину. Украинский народ заждался нашего подарка. И ведь давно заслужил. Или мы ждем, когда НАТО подтянется? А оно нам надо?
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