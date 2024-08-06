ВСУ атаковали Курскую область с танками и бронемашинами. В Россию пытались прорваться до 300 человек

Территорию атаковали 300 военных, 11 танков и 20 бронемашин Источник: bazabazon / T.me











В Курской области войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражают атаки ВСУ. О происходящем сообщило Минобороны РФ.



По данным ведомства, с восьми часов утра ВСУ атакует территорию России в районах приграничных населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области. Атака ведется силами 300 человек из состава 22-й механизированной бригады ВСУ. Также задействованы 11 танков и 20 бронемашин.



Вооруженные силы РФ и пограничные войска ФСБ РФ уничтожили шесть украинских танков, две боевые машины пехоты и четыре бронетранспортера ВСУ, три боевые бронированные машины «Козак».



Штурмовая авиация нанесла удары по военным и технике ВСУ в районе Басовки, Журавки, Юнаковки, Беловод и Храповщины Сумской области. В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении.

Врио губернатора региона Алексей Смирнов рассказал в своем Telegram-канале, что минувшим утром населенные пункты Курской области подверглись массированному обстрелу со стороны Украины. В результате атаки скончался один житель региона.



Кроме того, в результате обстрела пострадало более десяти человек, среди которых есть дети. Два человека были ранены в Глушковском районе, еще столько же — в Большесолдатском. Один человек пострадал в Рыльском районе.

