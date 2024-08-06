Разрушено несколько домов, пострадали дети: на Курскую область прошла массовая атака беспилотников — кадры

В зданиях побило стекла и разворотило крышу Источник: официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области











Массовая атака беспилотников произошла в городе Суджа. Пять человек, в том числе трое детей, ранены.



— Они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Сильно повреждены несколько жилых домов. Подомовой обход будет проведен, когда позволит обстановка, — сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.



Атака на Курскую область и ее последствия Источник: kursk_tipich / T.me

По данным Baza, пострадавшие находятся в селе Заолешенка в нескольких километрах от города Суджа. Ими оказались двухлетняя девочка, ее 12-летний брат и еще восьмилетний мальчик. Среди взрослых ранения получили 37-летняя мама детей, а также двое мужчин 55 и 57 лет.

Первые атаки начались еще ночью. Жителей призвали найти укрытие и спрятаться в помещениях без окон, со сплошными стенами. Уже сбито 26 украинских БПЛА самолетного типа.

В большей степени пострадали малоэтажные дома Некоторые здания стали похожи на заброшенные Окна вылетели из-за ударов Во дворах лежат осколки и обломки 1 из 4 В большей степени пострадали малоэтажные дома Источник: официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области

— Приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112, — предупредил губернатор.

