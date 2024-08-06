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Происшествия Разрушено несколько домов, пострадали дети: на Курскую область прошла массовая атака беспилотников — кадры

Разрушено несколько домов, пострадали дети: на Курскую область прошла массовая атака беспилотников — кадры

Число атакующих БПЛА приблизилось к 30

1 649
69 комментариев
В зданиях побило стекла и разворотило крышу

Массовая атака беспилотников произошла в городе Суджа. Пять человек, в том числе трое детей, ранены.

— Они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Сильно повреждены несколько жилых домов. Подомовой обход будет проведен, когда позволит обстановка, — сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Атака на Курскую область и ее последствия

По данным Baza, пострадавшие находятся в селе Заолешенка в нескольких километрах от города Суджа. Ими оказались двухлетняя девочка, ее 12-летний брат и еще восьмилетний мальчик. Среди взрослых ранения получили 37-летняя мама детей, а также двое мужчин 55 и 57 лет.

Первые атаки начались еще ночью. Жителей призвали найти укрытие и спрятаться в помещениях без окон, со сплошными стенами. Уже сбито 26 украинских БПЛА самолетного типа.

В большей степени пострадали малоэтажные дома
Некоторые здания стали похожи на заброшенные
Окна вылетели из-за ударов
Во дворах лежат осколки и обломки
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В большей степени пострадали малоэтажные дома

— Приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112, — предупредил губернатор.

Недавно прошла другая массовая атака на российские регионы. В Орловской области уничтожили три БПЛА, два из них попали в жилой дом. Это привело к пожару. Подобная атака прошла в Ростовской области. Правда, из-за беспилотников пламя разгорелось в складских помещениях.

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Атака беспилотников Разрушения Пострадавшие Курская область БПЛА
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Комментарии
69
Инженер1
6 августа 2024, 10:17
Запутинец ещё спит после вчерашнего. К вечеру сходит на опохмел и тиснет чего ни будь.
Гость
6 августа 2024, 09:16
народ, не нужный самому себе, спит дальше...видимо действительно его выбор - в рай
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