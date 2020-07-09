Как вернуть деньги за грязную воду из крана: пять полезных советов юриста

После отключения и долгожданного включения горячей воды из кранов у некоторых ярославцев потекла жидкость цвета кока-колы (а то и чего похуже). Жители города жаловались на жуткое качество воды, странный цвет и запах. И спрашивали — а нам ещё и платить за это? Или можно сделать перерасчет? Потому что платим-то мы вроде как за чистую воду, а получаем — тёмно-коричневую.



Мы обратились к ярославскому юристу Евгению Магунову. Специалист сказал, что перерасчета добиться возможно, и дал несколько полезных советов.