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Как вернуть деньги за грязную воду из крана: пять полезных советов юриста

Что нужно сделать для оформления перерасчета

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Уже несколько дней люди в Ленинском районе видят дома такую горячую воду

Уже несколько дней люди в Ленинском районе видят дома такую горячую воду

После отключения и долгожданного включения горячей воды из кранов у некоторых ярославцев потекла жидкость цвета кока-колы (а то и чего похуже). Жители города жаловались на жуткое качество воды, странный цвет и запах. И спрашивали — а нам ещё и платить за это? Или можно сделать перерасчет? Потому что платим-то мы вроде как за чистую воду, а получаем — тёмно-коричневую.

Мы обратились к ярославскому юристу Евгению Магунову. Специалист сказал, что перерасчета добиться возможно, и дал несколько полезных советов.

1

Установить факт появления некачественной воды

После появления грязной воды необходимо вызвать в квартиру представителя прокуратуры, Роспотребнадзора, управдома или жилинспекции. Фотографий, сделанных на телефон, недостаточно. В суде их легко оспорить.

2

Составить акт

Специалист, пришедший к вам в квартиру, должен составить акт. Для упрощения процедуры можно составить акт на весь дом.

3

Подать заявление на перерасчет

При наличии акта можно смело подавать заявление на перерасчет в управляющую компанию.

4

Дополнительно зафиксировать факт появления грязной воды

В случае появления грязной воды нужно оставить сообщение на сайте УК или позвонить туда. Сообщать о плохом качестве воды нужно ежедневно. Это поможет дополнительно зафиксировать количество дней, за которые нужно будет делать перерасчет. В день, когда из крана польется нормальная вода, на сайте УК тоже нужно об этом сообщить.

5

Составить обращение от всего дома

Жильцы дома могут попросить старосту вызвать специалистов для составления акта сразу на весь дом. В таком случае перерасчет могут сделать сразу всем. Однако сделать это будет сложнее — доступ в квартиры должны предоставить сразу все жильцы.

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Ярославльгрязная вода
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