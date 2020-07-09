Как вернуть деньги за грязную воду из крана: пять полезных советов юриста

1
Установить факт появления некачественной воды
После появления грязной воды необходимо вызвать в квартиру представителя прокуратуры, Роспотребнадзора, управдома или жилинспекции. Фотографий, сделанных на телефон, недостаточно. В суде их легко оспорить.
2
Составить акт
Специалист, пришедший к вам в квартиру, должен составить акт. Для упрощения процедуры можно составить акт на весь дом.
3
Подать заявление на перерасчет
При наличии акта можно смело подавать заявление на перерасчет в управляющую компанию.
4
Дополнительно зафиксировать факт появления грязной воды
В случае появления грязной воды нужно оставить сообщение на сайте УК или позвонить туда. Сообщать о плохом качестве воды нужно ежедневно. Это поможет дополнительно зафиксировать количество дней, за которые нужно будет делать перерасчет. В день, когда из крана польется нормальная вода, на сайте УК тоже нужно об этом сообщить.
5
Составить обращение от всего дома
Жильцы дома могут попросить старосту вызвать специалистов для составления акта сразу на весь дом. В таком случае перерасчет могут сделать сразу всем. Однако сделать это будет сложнее — доступ в квартиры должны предоставить сразу все жильцы.