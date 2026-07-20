«Катается на Land Cruiser, а мы без денег»: подрядчик обманул переехавшую из Германии семью и не отдает 800 тысяч даже после суда

Во время строительства дома семья лишилась почти миллиона рублей и уже несколько лет безуспешно пытается вернуть свои деньги Источник: Андрей Гердт

История супругов Гердт выбивается из массы типичных строительных споров. Переехав в Россию из Германии, семья воспользовалась вполне безопасной, на первый взгляд, схемой. Они начали возводить дом за счет собственных средств и не доверили всю сумму подрядчику. Но и такой поэтапный расчет не уберег их от потери почти миллиона рублей. Как так вышло и почему новоселы не могут вернуть свои деньги, даже выиграв суд, рассказывают наши коллеги из 72.RU.

Почти всю сознательную жизнь Андрей и Наталья Гердт провели в Германии. Там родились и выросли двое их детей. Решение о переезде в Россию было принято вскоре после начала СВО, и оно не было спонтанным. Супруги поняли, что перестали разделять принципы государства, в котором прожили десятки лет.

Для переезда этнические немцы выбрали Тюменскую область. Сами супруги родились в Казахстане, где Андрей успел получить образование. Перебравшись в Германию, он подтвердил квалификацию и много лет работал слесарем-фрезеровщиком. Этим же ремеслом глава семейства зарабатывал и в России, пока не сломал ногу. Его супруга — преподаватель-хореограф, на новом месте она пока занимается обустройством быта и ведет домашнее хозяйство.

Присмотрев участок в пригороде, семья решила строить загородный дом.

После неудачного опыта взаимодействия со строителями супруги начали закупать все материалы самостоятельно Источник: Андрей Гердт

— В апреле 2023 года наша семья начала строить дом в поселке. Мы обратились к одному застройщику (физлицу. — Прим. ред.) и заключили с ним договор. Впоследствии он без нашего согласия подключил к выполнению работ другого человека, Валерия Опалева, который якобы являлся его партнером. В процессе стройки мы перевели ему деньги на покупку стройматериалов. Их мы так и не увидели. Деньги, которые должны были быть на них потрачены, нам тоже никто не вернул, — рассказывает Андрей Гердт.

В общей сложности супруги лишились более 800 000 рублей. После заливки фундамента Андрей расторг договор. Человек, которому он изначально доверил строительство своего дома, за прошедшие годы вернул ему все полученные, но не потраченные по назначению деньги, а вот его партнер внес бывшего заказчика в черный список и перестал отвечать на звонки.

Помимо переведенных денег на покупку строительных материалов, супруги Гердт одалживали Валерию Опалеву 3400 евро Источник: Андрей Гердт

— Мы поняли, что нас обманули. Решили хотя бы вернуть вложенные нами денежные средства и обратились в суд, который принял решение в нашу пользу (копия документа есть в распоряжении редакции). После этого было открыто исполнительное производство. Его передали судебным приставам, — утверждает Андрей Гердт.

К сумме основного долга прибавились судебные расходы. Сейчас у должника арестованы все счета. По официальной информации, предоставленной супругам Гердт, на мужчине числится лишь старый внедорожник 1993 года выпуска. Недвижимости у него нет. На машину приставы тоже наложили арест, а самому должнику временно запретили выезжать за пределы России.

— Он спокойно катается на Toyota Land Cruiser. Да, автомобиль у него старый, но и он стоит денег. Знаю, что снимает дорогие дома и живет на широкую ногу, а мы ломаем голову, на что нам достраивать дом, — жалуется Андрей.

Строители, оставившие семью без денег, залили только фундамент. Всё остальное супруги сделали уже без них Источник: Андрей Гердт

Потеряв контакт со своим должником, супруги стали искать информацию о нем в интернете. Они выяснили, что в 2019 году мужчина с точно такими же личными данными был судим за мошенничество. В материалах того дела речь тоже шла о деньгах. Судя по приговору, тезка Валерия Опалева брал их под предлогом ведения совместного бизнеса и не возвращал.

Что говорит должник?

Редакции 72.RU удалось дозвониться до Валерия Опалева. В телефонном разговоре он сообщил, что есть решение суда, он его не оспаривает, и приставы, по его словам, уже начали взыскивать долг.

— Я рассчитываюсь с судебными приставами, а как они распределяют деньги, которые удерживают с меня, не знаю. У меня есть еще и другие долги, наверное, как-то распределяют, — озвучил свою позицию Валерий Опалев.

По данным сервиса «Контур.Фокус», Валерий Андреевич Опалев является индивидуальным предпринимателем и занимается различными перевозками. В информации, которая находится в открытом доступе, нет финансовых отчетов, но есть данные об аресте счетов и исполнительных производствах на сумму 2,9 миллиона рублей.

В информации, предоставленной Андрею и Наталье Гердт судебными приставами, все исполнительные производства в отношении должника сейчас объединены в одно на общую сумму 1 984 913 рублей.

— Мы уже несколько лет отчаянно пытаемся бороться с этой несправедливостью. Мы писали в прокуратуру, но вернуть деньги это не помогло, поэтому мы решили обратиться в редакцию, чтобы привлечь внимание к нашей истории и предупредить других, — объясняет свою позицию Андрей Гердт.

Андрей признается, что деньги, которые он никак не может вернуть, нужны для завершения строительства дома Источник: Андрей Гердт

В ближайшее время глава семейства собирается вновь обратиться к судебным приставам, чтобы выяснить, как они работают с его должником. Андрей Гердт утверждает, что после вступления решения суда в силу он не получил от ведомства ни копейки.

Как не остаться без денег при строительстве дома?

Юристы признают: попасть в подобную ловушку может любой, кто решит обзавестись загородным жильем. Стопроцентной гарантии защиты интересов будущих новоселов в сфере ИЖС сегодня нет. Единственный совет, который дают специалисты, — не отдавать всю сумму сразу, а рассчитываться строго поэтапно, по факту выполненных работ. В таком случае клиент рискует потерять лишь небольшую часть сбережений.

Именно по такой схеме и действовали супруги Гердт, но даже она не спасла их. По словам экспертов, когда приставы начинают работать, часто выясняется, что взять с должника нечего. В итоге он годами выплачивает долг по копейкам, а наказать его жестче в рамках закона практически невозможно. Если же речь идет о недобросовестном подрядчике со статусом юридического лица, юристы рекомендуют попробовать запустить процедуру его банкротства.