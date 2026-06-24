Платить за ЖКУ летом можно меньше: все способы сохранить деньги

УК начнут самостоятельно делать перерасчет за отключения горячей воды Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Летом у россиян есть возможность сократить траты на коммунальные платежи. О том, какие способы сэкономить на ЖКУ существуют, рассказал общественный деятель, эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь.

«Лето, на мой взгляд, подходящее время, чтобы пересмотреть коммунальные траты без лишних сложностей. Причем сделать это вполне реально, если знать несколько простых моментов», — говорит эксперт.

В первую очередь уходят траты на отопление. Если в вашем регионе плата взимается только за потребление в те месяцы, когда батареи реально греют, то в летних квитанциях этой графы быть не должно. Если вдруг она появилась, стоит уточнить информацию у управляющей компании.

Также можно сэкономить на электроэнергии. Если у вас стоит счетчик, который считает по зонам суток, то ночной период с 23:00 до 07:00 обходится дешевле — иногда с разницей в три раза. Поэтому стирку или запуск посудомоечной машины можно отложить именно на это время.

Если в квартире есть кондиционер, эксперт советует выставлять температуру на 24–26 градусов и чаще чистить фильтры. Так он будет потреблять меньше энергии. Кроме того, УК обязана применять меры для энергосбережения в доме, чтобы снизить расходы на общедомовые нужды. Например, устанавливать в подъездах светодиодные светильники и датчики движения, пишет агентство «Прайм».

Для экономии бюджета стоит следить и за водой. Как объяснил Бондарь, с 2026 года итоги проверки счетчиков вносятся в государственную систему «Аршин». Без этой записи ваши показания могут посчитать недостоверными и начать начислять платеж по средним нормативам, что часто выходит дороже.

С 1 июля изменится порядок перерасчета за временное отсутствие горячей воды. Теперь управляющие компании и ресурсоснабжающие организации обязаны сами фиксировать перерывы в подаче услуги и автоматически отражать уменьшение суммы в квитанции без заявлений со стороны жильцов.