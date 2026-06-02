Как ухаживать за спатифиллумом в домашних условиях: отвечает цветовод

Спатифиллум или «женское счастье» — одно из самых известных и неприхотливых комнатных растений. При хорошем уходе будет цвести долго и обильно, но важно учесть несколько нюансов.
Уход в домашних условиях
Спатифиллум не нужно держать на открытом солнечном месте, так как прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги. Подойдет легкая тень. Необходимо внимательно следить за листьями: если они желтеют, их края засыхают, значит, что-то не так с поливом — пересушили или перелили.
— Часто спатифиллум ассоциируется с обретением семейного благополучия и гармонии в личной жизни. Существует поверье, что этот цветок способен принести незамужним женщинам любовь, а замужним — укрепить брак, — отметила практикующий ландшафтный дизайнер Татьяна Чернова.
Цветок относится к влаголюбивым растениям. У него тонкие корешки и сочные листья, которые не способны накапливать в себе влагу и быстро увядают при недостатке полива.
Спатифиллум может очищать воздух. Но в нем есть вещества, которые могут вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек при прямом контакте. Его следует держать в месте, недоступном для детей и домашних животных. При работе с цветком нужно использовать перчатки. Поливать отстоянной водой комнатной температуры. Стоит регулярно опрыскивать листья.
Что делать, чтобы спатифиллум зацвел
В период активного роста, с весны и до конца лета, нужно вносить комплексные удобрения для цветущих растений каждые две-три недели, но в половинной концентрации от указанной на упаковке. С началом осени и до весны подкормки следует сократить до минимума или вовсе прекратить.
— Регулярные подкормки важны для спатифиллума, поскольку способствуют продолжительному и обильному цветению, укрепляют корневую систему и повышают устойчивость к различным заболеваниям и стрессам, — подчеркнула Татьяна Чернова.
После цветения обрезать все сухие цветоносы и обязательно вносить калийные удобрения. При нехватке калия растение не будет цвести.
Как пересадить цветок
У спатифиллума тонкие корешки, которые при застое влаги легко загнивают и отмирают, поэтому горшок нужно обязательно подбирать соразмерный корневой системе. Так, чтобы вдоль стен не было пространства, откуда цветок корнями не сможет выпить воду. Обязательно должен быть дренаж.
— Оптимальное время для пересадки — весна. Иногда растение требует срочной пересадки (после покупки или при явных признаках угнетения), ее можно провести в любое время года, кроме периода цветения, — объяснила Татьяна Чернова.
Молодые растения до трех лет пересаживают ежегодно, взрослые — один раз в два-три года.
