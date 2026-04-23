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Мой дом Будем платить за ЖКУ меньше: в России начал действовать ГОСТ на отопление

Будем платить за ЖКУ меньше: в России начал действовать ГОСТ на отопление

Рассказываем про нововведения

1 919
Отопление будет стоить меньше | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUОтопление будет стоить меньше | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Отопление будет стоить меньше

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В России начал действовать ГОСТ на системы отопления в многоквартирных домах. Это следует из данных базы Росстандарта.

Стандарт устанавливает требования к оборудованию, через которое квартиры подключаются к центральной системе отопления с автоматическим управлением.

Благодаря новым требованиям жильцы смогут:

  • регулировать температуру в квартире удаленно;

  • заранее настраивать, когда и насколько сильно будет греться батарея;

  • видеть, сколько тепла потребляет именно их квартира;

  • не бояться протечек, так как система сама обнаружит проблему и перекроет подачу тепла.

Главная цель стандарта — сделать отопление экономичнее.

«Новый ГОСТ разработан с целью снижения теплопотребления зданий, автоматизации и диспетчеризации систем отопления в пределах одного жилого помещения. ГОСТ обеспечит дистанционное регулирование температуры внутреннего воздуха с целью экономии расхода теплоты и повышения комфорта проживания», — рассказали в Росстандарте, передает РИА Новости.

Нововведение в первую очередь затронет тех, кто строит дома, проектирует отопление, обслуживает жилые здания и производит отопительное оборудование.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
ЖКУ Отопление ГОСТ
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Комментарии
13
Гость
24 апреля, 12:57
Вся эта автоматизация будет стоить ОГРОМНЫХ средств для населения! Забыли об этом упомянуть...
Гость
23 апреля, 18:46
Ха-ха-ха. От души поржал. Я обслуживаю дома, настраиваю погодозависимую автоматику в тепловых узлах. Какие дистанционное регулирование по квартирам? Ох сказочники.
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Гость
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