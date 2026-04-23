Будем платить за ЖКУ меньше: в России начал действовать ГОСТ на отопление

В России начал действовать ГОСТ на системы отопления в многоквартирных домах. Это следует из данных базы Росстандарта.
Стандарт устанавливает требования к оборудованию, через которое квартиры подключаются к центральной системе отопления с автоматическим управлением.
Благодаря новым требованиям жильцы смогут:
регулировать температуру в квартире удаленно;
заранее настраивать, когда и насколько сильно будет греться батарея;
видеть, сколько тепла потребляет именно их квартира;
не бояться протечек, так как система сама обнаружит проблему и перекроет подачу тепла.
Главная цель стандарта — сделать отопление экономичнее.
«Новый ГОСТ разработан с целью снижения теплопотребления зданий, автоматизации и диспетчеризации систем отопления в пределах одного жилого помещения. ГОСТ обеспечит дистанционное регулирование температуры внутреннего воздуха с целью экономии расхода теплоты и повышения комфорта проживания», — рассказали в Росстандарте, передает РИА Новости.
Нововведение в первую очередь затронет тех, кто строит дома, проектирует отопление, обслуживает жилые здания и производит отопительное оборудование.