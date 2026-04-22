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Мой дом Только «вау-эффект»: пять самых модных комнатных цветов — фото и правила ухода

Только «вау-эффект»: пять самых модных комнатных цветов — фото и правила ухода

Специалист назвала пять самых модных комнатных цветов

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Самыми востребованными сейчас становятся крупные цветы | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUСамыми востребованными сейчас становятся крупные цветы | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Самыми востребованными сейчас становятся крупные цветы

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

В моду может войти не только определенный интерьер или одежда, но и комнатные растения. Многие цветы выглядят очень ярко, красиво и эффектно и точно впишутся в интерьер. Узнали у специалистов о самых модных комнатных цветах этой весны, а также об особенностях ухода за ними.

Монстера

Монстера сразу привлекает внимание | Источник: Василина Любимова / 59.RUМонстера сразу привлекает внимание | Источник: Василина Любимова / 59.RU

Монстера сразу привлекает внимание

Источник:

Василина Любимова / 59.RU

Тропическое растение с эффектными большими листьями по-прежнему в моде. Места потребует много, поэтому сразу стоит продумать, где поставить большой горшок.

«Монстера требует регулярного опрыскивания и внимательного ухода. Нельзя, чтобы в комнате был сквозняк и температура ниже +22 градусов», — напомнила Татьяна Чернова, практикующий ландшафтный дизайнер.

Стрелиция

Как пройти мимо такой красоты? | Источник: Роман Одинцов / Pexels.comКак пройти мимо такой красоты? | Источник: Роман Одинцов / Pexels.com

Как пройти мимо такой красоты?

Источник:

Роман Одинцов / Pexels.com

Стрелиция дает потрясающие цветы, при этом места в квартире занимает много. Раньше растение считалось достаточно экзотическим, но уже стало более привычным. Требует много яркого, но рассеянного света.

Нельзя ставить на сквозняк. Идеальная температура для роста — около +20…+25 градусов. Может вырастать до 1,5–2 метров при хорошем уходе с регулярными опрыскиваниями.

Калатея

Листья калатеи яркие, зелено-фиолетового цвета | Источник: Jardín De Neko / Pexels.comЛистья калатеи яркие, зелено-фиолетового цвета | Источник: Jardín De Neko / Pexels.com

Листья калатеи яркие, зелено-фиолетового цвета

Источник:

Jardín De Neko / Pexels.com

Калатея известна своими эффектными листьями, но достаточно требовательна к уходу. Ей требуется высокая влажность, не менее 60%.

«В квартире обычно сухой воздух, поэтому нужно будет поднимать влажность, опрыскивать растение, подливать воду в поднос», — перечислила специалист.

Горшок нельзя ставить на холодный подоконник, а также допускать сильных перепадов температур. Калатея под вечер сворачивает листья наверх, из-за чего хорошо становится видно яркую внешнюю часть пластины.

Антуриум

Антуриум плохо переносит переливы | Источник: Василина Любимова / 59.RUАнтуриум плохо переносит переливы | Источник: Василина Любимова / 59.RU

Антуриум плохо переносит переливы

Источник:

Василина Любимова / 59.RU

Антуриум украсит любой интерьер своим ярким цветением. Температура должна быть от +20 градусов. При этом цветок плохо переносит переливы. Вносить влагу нужно только по мере подсыхания верхнего слоя грунта. Вода должна быть отстоянной и комнатной температуры. Обычно достаточно одного полива в неделю.

Практикующий ландшафтный дизайнер Татьяна Чернова напомнила, что в уходе за комнатными растениями важно соблюдать режим полива, а также правильно расположить горшок. Не на сквозняке, а в месте с ярким, но рассеянным светом.

Алоказия

Все части алоказии ядовиты, поэтому нужно ставить горшок в месте, недоступном для животных и детей | Источник: Jardín De Neko / Pexels.comВсе части алоказии ядовиты, поэтому нужно ставить горшок в месте, недоступном для животных и детей | Источник: Jardín De Neko / Pexels.com

Все части алоказии ядовиты, поэтому нужно ставить горшок в месте, недоступном для животных и детей

Источник:

Jardín De Neko / Pexels.com

Алоказия еще более капризная в уходе, чем калатея. Ей требуется высокая влажность не менее 65%. При этом растение сейчас в моде из-за яркого зеленого-белого цвета.

Температура должна быть выше +22 градусов, полив умеренный, регулярное опрыскивание. Важно: все части алоказии ядовиты, поэтому нужно ставить горшок в месте, недоступном для животных и детей.

ПО ТЕМЕ
Александра БруняАлександра Бруня
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Комнатное растение Дом Интерьер Цветы
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Комментарии
1
Гость
22 апреля, 23:10
Только в офисах ,в домах они не пригодеы
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Гость
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