Базовый минимум? Что такое биде и чем его можно заменить

Биде из предмета роскоши постепенно превратилось в практичное решение для повседневной гигиены Источник: GPT

Слово «биде» звучит немного старомодно и мысленно переносит нас в эпоху дворцовых переворотов, но сама идея — удивительно современная. Биде — это отдельная сантехническая чаша, предназначенная для интимной гигиены. Проще говоря, способ освежиться без душа и ванны.

История предмета, который когда-то считался роскошью

Появилось биде во Франции в XVII–XVIII веках. Тогда его ставили в спальнях аристократов. Название происходит от французского слова bidet — так называли пони, потому что на устройстве сидели верхом. Да, ассоциация не случайна.

Сначала это была небольшая емкость на ножках, куда наливали воду вручную. Никакой канализации и смесителей — только таз и кувшин. Лишь позже конструкция стала частью ванной комнаты и получила привычный нам вид с подводом воды.

В Европе биде быстро стало нормой. В Италии, Испании и Португалии его можно было встретить почти в каждом доме. А вот в Великобритании и США отношение к нему долго оставалось скептическим — считалось, что это «континентальная причуда». В России биде начали устанавливать в элитном жилье в 90-х, когда пошла мода на «евроремонт».

Оптимальной для подмывания считается температура воды около 34–38 градусов Источник: GPT

Зачем вообще нужно биде

Главная задача — поддержание гигиены. Вода очищает кожу мягче и эффективнее, чем сухая бумага. Это особенно актуально для людей с чувствительной кожей, после операций, во время беременности или при определенных заболеваниях.

Кроме того, использование воды снижает расход туалетной бумаги. Экологический бонус, который в последние годы стал аргументом для многих.

Некоторые считают биде излишеством. Но врачи-гигиенисты упорно напоминают: регулярное подмывание снижает риск раздражений и воспалений, а также препятствует комфортному расселению бактерий. Особенно в жаркое время года. Тут, как говорится, вопрос не моды, а комфорта.

Нужно ли ставить биде дома

Ответ зависит от двух факторов — площади ванной и бюджета.

Если санузел просторный, установить отдельную чашу не проблема. Биде требует места примерно как унитаз. Плюс подвод холодной и горячей воды, канализация и грамотная разводка.

Поэтому многие отказываются от идеи еще на этапе планировки. Хотя дизайнеры уверяют: при грамотной организации пространства даже в небольшой ванной можно найти решение.

Настенное биде экономит место и создает ощущение «парящего» минимализма Источник: GPT

Реально ли установить биде в обычной квартире

Технически — да. Понадобится:

вывод воды;

подключение к канализации;

место под установку;

услуги сантехника.

Если ремонт уже завершен, придется частично вскрывать отделку. Это дополнительные расходы. В новостройках проще — коммуникации можно заложить заранее.

Стоимость зависит от модели. Есть напольные и подвесные варианты. Подвесные выглядят современно, но требуют инсталляции — специальной рамы в стене.

Чем заменить биде: альтернативы для тех, кто не хочет громоздить сантехнику

Гигиенический душ

Самый популярный вариант — компактный душ рядом с унитазом. По сути это лейка с шлангом, подключенная к смесителю. Занимает минимум места и стоит дешевле полноценного биде.

Плюсы:

экономия пространства;

доступная цена;

простота монтажа.

Минусы:

нужно регулировать температуру вручную;

при неаккуратном использовании возможны брызги.

Гигиенический душ — самый доступный способ отказаться от одной лишь туалетной бумаги Источник: GPT

Унитаз с функцией подмывания

Современные технологии шагнули дальше. Продвинутые унитазы оснащены встроенной системой подачи воды. Некоторые «умные» модели даже имеют подогрев сиденья, сушку теплым воздухом и даже пульт управления.

Такие устройства особенно популярны в Японии, где культ гигиены доведен до совершенства. Упрощенный вариант оснащен только струей для подмывания — такие унитазы крайне распространены в Турции.

Плюсы:

экономит место — не нужно ставить отдельное биде или монтировать гигиенический душ;

более гигиенично, чем одна туалетная бумага, особенно при чувствительной коже;

минимум деталей и простое управление — ломаться практически нечему.

Минусы:

если подключен только к холодной воде, ощущения могут быть слишком бодрящими;

в бюджетных моделях сложно точно отрегулировать напор струи;

стоит дороже обычного унитаза и может потребовать доработки коммуникаций.

Унитаз со встроенной струей — компромисс между отдельным биде и гигиеническим душем Источник: GPT

Крышка-биде

Компромиссное решение — специальная крышка с функцией подачи воды. Она устанавливается на обычный унитаз. Стоит дешевле полноценного «умного» варианта и не требует отдельного места.

Есть модели с подогревом и регулировкой напора. Подключение возможно к холодной воде или через смеситель.

Плюсы:

не требует замены унитаза и экономит место в ванной;

стоит дешевле полноценного унитаза с функцией подмывания;

установка относительно простая и не тянет на полноценный ремонт.

Минусы:

часто подключается только к холодной воде;

бюджетные модели могут быстро изнашиваться и требовать замены;

не каждый унитаз совместим — иногда возникают сложности с подбором размера.