Устроил стирку и лишился 15 000: чего нельзя делать, чтобы не нарваться на штраф

Некоторые сушат белье неправильно Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Сушка белья за окном может стоить вам 15 000 рублей. Об этом рассказал преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия.

Размещение белья за пределами балконов или окон многоквартирных домов может обернуться штрафом от 5000 до 15 000 рублей. Причина — риск препятствия эвакуации при пожаре. Кроме того, фасад дома считается общедомовым имуществом.

«Во многих регионах Российской Федерации действуют местные рекомендации и правила относительно изменения внешнего вида здания. Многие правила по благоустройству прямо запрещают развешивание ковров, одежды, белья на балконах и окнах наружных фасадов зданий, выходящих на улицу», — отметил Пачулия в разговоре с ТАСС.

За какие еще нарушения грозят штрафы

Оставлять пакеты с отходами возле квартиры нельзя — это может привести к крупному штрафу. В самих же квартирах запрещается хранить взрывчатые вещества, химикаты, оружие (если оно не зарегистрировано), а захламление помещения может привести к штрафу или вовсе к выселению из квартиры.

Чаще всего штрафуют за следующие нарушения