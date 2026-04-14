Устроил стирку и лишился 15 000: чего нельзя делать, чтобы не нарваться на штраф

Сушка белья за окном может стоить вам 15 000 рублей. Об этом рассказал преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия.
Размещение белья за пределами балконов или окон многоквартирных домов может обернуться штрафом от 5000 до 15 000 рублей. Причина — риск препятствия эвакуации при пожаре. Кроме того, фасад дома считается общедомовым имуществом.
«Во многих регионах Российской Федерации действуют местные рекомендации и правила относительно изменения внешнего вида здания. Многие правила по благоустройству прямо запрещают развешивание ковров, одежды, белья на балконах и окнах наружных фасадов зданий, выходящих на улицу», — отметил Пачулия в разговоре с ТАСС.
За какие еще нарушения грозят штрафы
Оставлять пакеты с отходами возле квартиры нельзя — это может привести к крупному штрафу. В самих же квартирах запрещается хранить взрывчатые вещества, химикаты, оружие (если оно не зарегистрировано), а захламление помещения может привести к штрафу или вовсе к выселению из квартиры.
Чаще всего штрафуют за следующие нарушения
Загромождение мест общего пользования: лестничных клеток, эвакуационных путей, балконов. За это могут оштрафовать на 5000–15 000 рублей.
Нарушение противопожарных правил: курение в подъезде, хранение легковоспламеняющихся жидкостей или открытый огонь. В этом случае также положен штраф 5000–15 000 рублей.
Нарушение тишины и покоя: наказать могут не только за музыку и крики, но и за будильник, звучащий более 30 секунд и слышимый за пределами квартиры. Штраф — 500–5000 рублей.
Нарушение санитарных норм. К этой категории относятся мусор, запах сигарет и готовящейся пищи, например лука, рыбы или специй. Штраф составляет 500–1000 рублей.