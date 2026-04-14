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Мой дом Устроил стирку и лишился 15 000: чего нельзя делать, чтобы не нарваться на штраф

Устроил стирку и лишился 15 000: чего нельзя делать, чтобы не нарваться на штраф

Юрист предупредил о важном правиле

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Некоторые сушат белье неправильно | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUНекоторые сушат белье неправильно | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Некоторые сушат белье неправильно

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Сушка белья за окном может стоить вам 15 000 рублей. Об этом рассказал преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия.

Размещение белья за пределами балконов или окон многоквартирных домов может обернуться штрафом от 5000 до 15 000 рублей. Причина — риск препятствия эвакуации при пожаре. Кроме того, фасад дома считается общедомовым имуществом.

«Во многих регионах Российской Федерации действуют местные рекомендации и правила относительно изменения внешнего вида здания. Многие правила по благоустройству прямо запрещают развешивание ковров, одежды, белья на балконах и окнах наружных фасадов зданий, выходящих на улицу», — отметил Пачулия в разговоре с ТАСС.

За какие еще нарушения грозят штрафы

Оставлять пакеты с отходами возле квартиры нельзя — это может привести к крупному штрафу. В самих же квартирах запрещается хранить взрывчатые вещества, химикаты, оружие (если оно не зарегистрировано), а захламление помещения может привести к штрафу или вовсе к выселению из квартиры.

Чаще всего штрафуют за следующие нарушения

  1. Загромождение мест общего пользования: лестничных клеток, эвакуационных путей, балконов. За это могут оштрафовать на 5000–15 000 рублей.

  2. Нарушение противопожарных правил: курение в подъезде, хранение легковоспламеняющихся жидкостей или открытый огонь. В этом случае также положен штраф 5000–15 000 рублей.

  3. Нарушение тишины и покоя: наказать могут не только за музыку и крики, но и за будильник, звучащий более 30 секунд и слышимый за пределами квартиры. Штраф — 500–5000 рублей.

  4. Нарушение санитарных норм. К этой категории относятся мусор, запах сигарет и готовящейся пищи, например лука, рыбы или специй. Штраф составляет 500–1000 рублей.

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Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
14
Гость
15 апреля, 13:56
Могут! За такое бабло, которое они получают! Знаете сколько? В каких машинках они все разъезжают Синие костюмчики... Сейчас возможности определяются уровнеи доходов..
Гость
15 апреля, 13:46
В рекламе нижнего белья на балконе ничего особенного не вижу.
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