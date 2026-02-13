В Госдуме хотят ввести запрет на рост тарифов ЖКХ

В Госдуме хотят ввести запрет на рост тарифов ЖКХ

Проблема с ценами затронула очень многих

В последнее время цифры в квитанциях шокируют многих

В последнее время цифры в квитанциях шокируют многих

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

В парламенте заговорили о необходимости приостановить бесконечный рост цен на коммунальные услуги. С инициативой ввести временный мораторий выступил депутат Валерий Гартунг. Он подчеркнул: в нынешней экономической ситуации ресурсоснабжающим организациям стоит воздержаться от повышения тарифов.

«Мы такие предложения с Сергеем Михайловичем Мироновым вносили — на законодательном уровне на какой-то период заморозить рост тарифов. Причем не только на ЖКУ… И делали это неоднократно. Недавно как раз один из законопроектов отклонили», — отметил Гартунг в беседе с изданием «Абзац».

Иными словами, идея не нова: парламентарии уже не раз пытались добиться временной «заморозки» цен на коммунальные услуги. Однако пока законопроекты не находят поддержки.

Ситуация с ростом тарифов остается болезненной для миллионов россиян. Каждый новый виток повышения стоимости ЖКУ бьет по семейному бюджету. Особенно сильно потребители заметили рост цен с начала 2026 года. Ситуацию прокомментировали в Кремле.

«Таким резким оно быть не должно. Мы будем очень внимательно сейчас мониторить ситуацию. Это очень важная тема, которая сейчас на повестке дня», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ряде регионов России уже организованы проверки по поводу экономической обоснованности тарифов на коммунальные услуги. На резкое повышение тарифов пожаловались жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В дальнейшем аналогичные мероприятия пройдут в Сахалинской и Псковской областях, а также в Удмуртии, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Проверка затронет тарифы на электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и газоснабжение. Меры принимаются на фоне роста базовой ставки НДС с 20 до 22%, который, по расчетам ФАС, должен приводить к корректировке стоимости коммунальных услуг не более чем на 1,7%.

Дарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
ЖКХ ЖКУ Цена
Комментарии
JayroslavMudryi

13 февраля, 10:34
все эти предложения это заигрывание с электоратом!!! Хотя кто за них будет голосовать--бабки одни
Гость
13 февраля, 09:37
Граждане хотят чтобы тарифы ЖКХ резко не подскочили. В думе хотят чтобы тарифы ЖКХ резко не подскочили. Президент хочет чтобы тарифы ЖКХ резко не подскочили. Все хотят чтобы тарифы ЖКХ резко не подскочили. Полное согласие! НО ОНИ ПОДСКОЧАТ!!!
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
