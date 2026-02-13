В Госдуме хотят ввести запрет на рост тарифов ЖКХ

В парламенте заговорили о необходимости приостановить бесконечный рост цен на коммунальные услуги. С инициативой ввести временный мораторий выступил депутат Валерий Гартунг. Он подчеркнул: в нынешней экономической ситуации ресурсоснабжающим организациям стоит воздержаться от повышения тарифов.

«Мы такие предложения с Сергеем Михайловичем Мироновым вносили — на законодательном уровне на какой-то период заморозить рост тарифов. Причем не только на ЖКУ… И делали это неоднократно. Недавно как раз один из законопроектов отклонили», — отметил Гартунг в беседе с изданием «Абзац».

Иными словами, идея не нова: парламентарии уже не раз пытались добиться временной «заморозки» цен на коммунальные услуги. Однако пока законопроекты не находят поддержки.

Ситуация с ростом тарифов остается болезненной для миллионов россиян. Каждый новый виток повышения стоимости ЖКУ бьет по семейному бюджету. Особенно сильно потребители заметили рост цен с начала 2026 года. Ситуацию прокомментировали в Кремле.

«Таким резким оно быть не должно. Мы будем очень внимательно сейчас мониторить ситуацию. Это очень важная тема, которая сейчас на повестке дня», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ряде регионов России уже организованы проверки по поводу экономической обоснованности тарифов на коммунальные услуги. На резкое повышение тарифов пожаловались жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В дальнейшем аналогичные мероприятия пройдут в Сахалинской и Псковской областях, а также в Удмуртии, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).