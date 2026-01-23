Кабала или разумная инвестиция? Откровения молодой мамы, которая взяла уже третью ипотеку и не боится переплат

В Тюмени нельзя купить в семейную ипотеку вторичку, поэтому приходится брать квартиры в новостройках Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Брать ипотеку или не брать, каждый решает для себя сам. Прежде чем принять такое ответственное решение, нужно как следует взвесить все за и против. Одни уверены, что это настоящая кабала, а другие, рискнув однажды, берут новые кредиты на покупку жилья. Почему ипотека не так страшна, как ее малюют? Ответ на этот вопрос озвучила молодая мама из Тюмени, за плечами которой уже не одна, а несколько ипотек. И это вовсе не реклама, а просто опыт, который может заставить задуматься. Далее — от первого лица для 72.RU.

В нашей семье один ребенок, и новости о том, что условия льготного кредитования планируют изменить (для семей с одним с ребенком предлагают поднять ставку до 10–12%. — Прим. ред.) заставили меня в очередной раз задуматься о покупке квартиры. Желание воспользоваться семейной ипотекой и купить хотя бы студию появилось сразу после выхода из декрета.

Супруг меня поддерживал, но соглашался на еще одну ипотеку не сразу, и несколько лет получалось так, что как-то только мы созревали, лимиты банков заканчивались и выдача кредитов практически приостанавливалась. В итоге мы даже не пробовали подавать заявку, а в конце прошлого года всё сложилось. Узнав, что друзья купили студию, я рассказала мужу, который не только заинтересовался, но и решил последовать их примеру.

Новостройка — это не всегда человейник в 25 этажей Источник: читатель 72.RU

Евродвушку, которая на самом деле является обычной просторной однушкой, мы взяли в ипотеку под 6% годовых. Для нашей семьи это не единственная недвижимость. Две квартиры, купленные ранее, также приобретались с помощью ипотек. Один из этих кредитов уже закрыт, а платеж по второму сейчас обходится чуть дороже коммунальных платежей (за это жилье. — Прим. ред.). И это при том, что с момента покупки прошло всего пять лет. Соседи по подъезду платят за аренду аналогичной квартиры в два раза больше.

Я умею считать деньги и прекрасно понимаю, что квартира, купленная за пять кредитных миллионов рублей под 6% годовых, по факту обойдется в два раза дороже (если не закрывать ипотеку досрочно. — Прим. ред.), и это многих пугает, но у меня на этот счет есть одно весомое но.

В 2017 году я купила однокомнатную квартиру за 1,7 миллиона рублей. К концу 2025-го ее стоимость по низу рынка составляет уже пять миллионов. То есть всего за восемь лет недвижимость подорожала примерно в три раза. И как вы думаете, о чем я жалею сейчас, оглядываясь в 2017 год? Жалею я лишь о том, что испугалась и взяла однушку, а можно было смело брать двушку. Разница в их цене тогда составляла несколько сотен тысяч рублей.

Помню в году 2013-м, когда моя зарплата составляла около 40 тысяч рублей, у коллеги была ипотека с платежом всего в 9 тысяч рублей в месяц. На тот момент у меня еще не было своего жилья, а аренда однушки обходилась примерно в 15 тысяч. Мне кажется именно тогда я впервые задумалась о том, что ипотека не так уж и страшна. Хотя коллега мне честно признался, что на момент покупки им жилья этот весьма подъемный, как мне казалось, ежемесячный платеж в 9 тысяч рублей, составлял ровно половину его зарплаты.

Третья квартира, купленная в ипотеку, обходится нашей семье почти в 30 тысяч рублей в месяц. Это весьма ощутимая сумма, но я уверена, что всего через несколько лет неумолимая инфляция снизит финансовую нагрузку. Именно по этой причине я не считаю ипотеку кабалой. Для меня это вполне разумная инвестиция в будущее.

Да, лучше и выгоднее обходиться совсем без кредитных средств, но я не знаю, где нужно работать, чтобы скопить те же пять миллионов рублей раньше, чем цена квартиры увеличится в разы. А надеяться на то, что стоимость квадратных метров однажды начнет снижаться и покупка недвижимости станет более доступной, как показывает практика, не стоит.

Можно, конечно, поймать удачу за хвост и выиграть в лотерею миллиард рублей или хотя бы треть миллиарда. Но что-то мне подсказывает, что шансы досрочного закрытия очередной ипотеки гораздо выше, чем вероятность выиграть в лотерею хотя бы миллион.

Анонимный автор