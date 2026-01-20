Что делать, если во дворе не убирают снег: инструкция

Расчищать дорожки должны даже в выходные и праздники Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU

Дворы покрывают сугробы, дорожки прекращаются в каток, а над головами свисают сосульки: такая ситуация знакома многим, но почему-то с последствиями зимней непогоды борются далеко не в каждом дворе. О том, как добиться полноценной уборки вокруг дома, рассказала адвокат по семейным и жилищным делам, член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова.

Какие работы обязана проводить управляющая компания

«Двор, крыша, крыльца, входы в подъезды, тротуары, проезды, детская площадка — всё это зона ответственности управляющей компании, и праздничные дни тут не оправдание. Неисполнение работ чревато причинением вреда здоровью граждан, потерей денежных средств в случае перерасчета платы за коммунальные услуги в связи с ненадлежащим их исполнением, привлечением к административной ответственности и даже отзывом лицензии у управляющей компании», — сказала юрист.

Если снег выше пяти сантиметров, его обязаны расчистить: у подъездов, на дорожках, проезжей части, на детской площадке. Наружные площадки и тамбуры должны регулярно очищаться от наледи, а утрамбованный снег необходимо убирать в кратчайшие сроки, уточнила Глазкова. По ее словам, в перечне работ по надлежащему содержанию общего имущества многоквартирного дома нет ни одной оговорки про выходные или новогодние каникулы.

Что делать, если двор не чистят

Существует несколько способов воздействия, чтобы добиться чистого и безопасного пространства возле дома. В первую очередь нужно составить заявку об уборке в УК. Если ее проигнорируют, тогда следует обратиться к руководителю управляющей компании или в аварийно-диспетчерскую службу и писать жалобы в жилищную инспекцию, орган местного самоуправления, лицензирующий орган и даже прокуратуру, уточнила специалист.

Любая подобная жалоба — повод для внеплановой проверки. Если зафиксируют нарушение, выдается предписание, а затем может последовать штраф по статье 7.22 КоАП РФ за ненадлежащее содержание общего имущества.

Стоит отметить, что управление многоквартирным домом — лицензируемый вид деятельности, поэтому бездействие УК — это нарушение лицензионных требований. За что предусмотрена отдельная ответственность по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ:

должностному лицу грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификация до трех лет;

компании — штраф от 250 до 300 тысяч. В особых случаях она может и вовсе лишиться лицензии.

Более того, жильцы вправе требовать перерасчета платы за содержание общего имущества, если уборка территории не проводилась или выполнялась формально.

Для этого нужно подать заявление в УК в течение шести месяцев после нарушения. Плата уменьшается пропорционально количеству полных дней, когда услуга фактически не оказывалась. Обратиться можно и в суд.

«В зависимости от обстоятельств дела вправе просить суд обязать управляющую организацию устранить недостатки, связанные с обслуживанием дома, возместить убытки, причиненные в связи с ненадлежащим исполнением управляющей организацией своих обязанностей, требовать перерасчет платы за коммунальные услуги, компенсацию морального вреда, а также взыскать с управляющей организации штраф за неудовлетворение требований в добровольном порядке в размере 50% от присужденной судом суммы по закону о защите прав потребителей», — объяснила Глазкова в беседе с «Газетой.Ru».